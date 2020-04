Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Unsauberes Gesamtbild

Die Antworten des Landratsamtes auf die Fragen zum Vorfall in Möschlitz verklären ein wenig das Bild des Ereignisses. Auf der einen Seite wird behauptet, der Landrat sei in Funktion des Pandemiestabes für eine Kontrolle vor Ort gewesen. Bei der Kontrolle der Polizei hingegen erwähnte er das nicht. Ich denke nicht, dass Fügmann in der Rolle des Pandemiestabes in Möschlitz war. Ich denke, dass diese mögliche Funktion erst in den Köpfen der Verfasser der auf Facebook veröffentlichen Pressemitteilung entstanden ist.

Selbstverständlich kann argumentiert werden, Fügmann habe gutgläubig auf das Wissen der Polizei vertraut, dass er im Pandemiestab ist und es deshalb nicht erwähnt. Doch spätestens beim Telefonat mit dem Schichtleiter der Polizeiinspektion, hätte ich das doch betont. Fraglich ist auch, warum es aus dem Landratsamt heißt, dass die Kontrollen ohne Schutzausrüstung stattfinden würden. Ich und der Bürgermeister von Bad Lobenstein sowie zahlreiche Stadträte und Mitarbeiter der Kurstadt können das Gegenteil bezeugen. Es sind quasi Indizien, die das vom Landratsamt gemalte Bild der Situation nicht nur verklären, sondern auch unsauber erscheinen lassen. Dazu zählt auch, dass gerade für die Veranstaltung in Möschlitz vom Landratsamt keine Ausnahmegenehmigung erteilt worden sein soll.

