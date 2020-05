Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Urlaub bei uns oder auswärts

Na, wie wird es werden, mit dem Sommerurlaub 2020? Ausland ging ja bis vor kurzem überhaupt nicht, die Grenzen waren wegen Corona dicht! Nun sollen sich die Schlagbäume ja wieder heben – mit Maske im Gepäck und der Abstandsregel im Kopf, steht offenbar selbst einer Visite im Süden Europas kaum noch etwas im Wege. Gehen wir ganz normal wie immer auf Reisen oder bleiben wir einfach mal im Lande? Schließlich gibt es bei uns ja auch richtig schöne Ecken.

Man muss sich daheim von der Verpflegung her nicht umgewöhnen und schläft nachts vor allem im eigenen Bett. Beantworten muss diese Frage oben jeder für sich selbst und möglicherweise die Familie. Zudem ist Corona ja noch längst nicht vom Tisch – könnte heißen, dass die Frage nach der medizinischen Versorgung im „Ernstfall“ am Urlaubsort dem sicher schönen Blick auf die Berge oder dem bestimmt wohlschmeckenden Essen im Wirtshaus möglicherweise den Rang abläuft.

Die Überlegung, dass dieses Jahr vielleicht doch mehr Menschen im Lande bleiben und dass der Nachwuchs in den Sommerferien ab dem 20. Juli in Thüringen enormen „Spaß-Bedarf“ hat, bewog bestimmt nicht nur die Hirschberger Verantwortlichen dazu, sich in Sachen Vorbereitung der Badesaison 2020 im Freibad ordentlich ins Zeug zu legen. Vorbereitet sein will man im Saalestädtchen jedenfalls darauf, dass die Kinder diesen Sommer mehr im Bad sind als in anderen Jahren, wenn sie durch die Welt reisen.

Glaubt man zudem den gängigen Wettervorhersagen, könnten ja auch hier in Deutschland wieder alte Temperaturrekorde fallen.