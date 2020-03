Meine Meinung: Vorsicht statt Rücksicht

In vielen Pflegeheimen und Krankenhäusern wurden schon Besuchsverbote von Patienten und Pflegebedürftigen aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgesprochen und Besuche sind nur noch in Ausnahmesituationen zulässig.

Doch nicht überall herrscht das Besuchsverbot. In den Krankenhäusern Greiz und Schleiz, die von der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) als Aufsichtsratsvorsitzende geführt werden, wird an Rücksicht und den gesunden Menschenverstand appelliert. Das finde ich gelinde gesagt wagemutig. Denn insbesondere ein kommunaler Träger sollte so gut es geht potenzielle Gefahren vermeiden. Schließlich ist die Kommune für die Sicherheit ihrer Bürger verantwortlich.

Sicherlich kann mir vorgeworfen werden, ich suche bezüglich der Krankenhausführung von Martina Schweinsburg das Haar in der Suppe. Doch die Corona-Pandemie ist nun mal eine ziemlich haarige Angelegenheit und Vorsicht ist bekannter Weise besser als Nachsicht. Verantwortungsvolles Handeln sieht für mich anders aus.

Zumal die Landkreisverwaltung des Saale-Orla-Kreises mit gutem Beispiel voran geht und die Definition der „kritischen Infrastruktur“ nachjustiert hat. Diese will schließlich nicht dafür in der moralischen Verantwortung stehen, dass ihren und auch den Bürgern in Nachbarregionen durch fragwürdige Festlegungen womöglich Schlechtes widerfährt. Gute Beispiele dafür sind die Mitglieder von Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren sowie die Beschäftigten der Wäschereien zu den Eltern zu zählen, denen eine Notbetreuung der Kinder zusteht.