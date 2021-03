Meine Meinung: Warten auf wirkliche Konzepte

Peter Cissek über Elternfrust in der Pandemie.

Die ungenutzte Lockdown-Pause hat viele Eltern verärgert. Ihr Frust ist verständlich. Über Wochen und Monate hatten Schulen und Kindergärten bundesweit geschlossen. Gut eine Woche, nachdem sie in Thüringen wiedereröffneten, mussten sie im Saale-Orla-Kreis erneut schließen. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz überschritt die 200er-Marke und damit die vom Freistaat Thüringen vorgegebene „Stufe Rot“. Die Kreisverwaltung hatte daraufhin ab 2. März Kindereinrichtung und Schulen zu schließen. Doch das Enttäuschende dabei ist, dass es ein Jahr nach dem ersten Corona-Fall im Saale-Orla-Kreis und somit auch in Thüringen noch keine wirklichen Konzepte für Kindergärten und Schulen gibt, um das Leben trotz Pandemie aufrechtzuerhalten können wie in den Firmen.