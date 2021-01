Meine Meinung: Wegwerf-Mentalität

Die große Welle der Spendenbereitschaft kam mit der ersten Welle der Corona-Pandemie. Viele mussten zuhause bleiben und nutzten die ungewollte Freizeit, um ihre Wohnungen zu entrümpeln, besonders ihre Schränke. Aber wohin mit all den Säcken voller ausgedienter Pullover, Hosen und Schuhen? Für das Karma-Konto wäre der Gang zum nächsten Altkleidercontainer oder zur Kleiderkammer ein großer Gewinn.

Jedoch kann nicht alles, was in der Kleiderkammer abgegeben wird, auch wirklich an Bedürftige weitergegeben werden. Denn einige vermeintliche Gutmenschen benutzen diese Sammelstellen auch als eine Müllablage. Ein Teil dessen, was in den Altkleidersäcken landet, ist so beschädigt oder verschmutzt, dass es nicht guten Gewissens weitergegeben werden kann. Manche Menschen wollen ihre ausgediente Kleidungen einfach nur loswerden.

Kleiderkammern in den Großstädten schlagen zwar aus dieser Faulheit Kapital, in dem sie die aussortiere Kleidung an Textilrecyclingunternehmen verkaufen. Die Kleiderkammer Bad Lobenstein schlägt da aber einen anderen Weg ein: Im Beisein der Spender wird das Material gleich untersucht. Was in Ordnung ist, wird angenommen. Wird dabei Müll oder zerfetzte Kleidung gefunden, wird der Besitzer höflich aber bestimmt dazu gebracht, diese gefälligst wieder mitzunehmen. Die richtige Lösung, denn jeder ist schließlich für seinen Müll und dessen fachgerechte Beseitigung verantwortlich. Diese Pflicht sollte nicht an die ehrenamtlich geführte Kleiderkammer abgewälzt werden.