Meine Meinung: Weltweites Vorbild

Die Jugendherbergen in Deutschland waren weltweit ein Vorbild zum Aufbau von Jugendherbergen. In ganz Europa und selbst in den USA, China und Israel sind Jugendherbergen nach deutschem Beispiel aufgebaut worden. Dass jetzt in der Corona-Krise die Existenz der Jugendherbergen in Thüringen auf dem Spiel steht, zeigt, wie unvorbereitet die Bundesrepublik auf eine Krise diesen Ausmaßes war. Zwar gibt es Hilfen für Unternehmen, bei den Vereinen muss jedoch nachgearbeitet werden. Ich zweifel dabei nicht daran, dass das geschehen wird.

Wer die Gesetze und Verordnungen in den vergangenen Wochen beobachtet hat, konnte feststellen, dass sie immer genauer werden. Die Gesetzgebung entwickelt sich bezüglich der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie präziser. Im Nachgang wird es sich so auch bei den Hilfen für Unternehmen und Vereinen entwickeln.

Existenzielle Krise der Thüringer Jugendherbergen