Wenn Sahra Ernst macht, könnte das den Populisten von Rechts das Wasser abgraben

Peter Hagen sieht spannende Zeiten im politischen Alltag – ein Kommentar.

Es ist noch nicht so lange her, da wurde an gleicher Stelle analysiert, dass der Rechtsextremismus in diesem Land sein Äußeres verfeinert hat. Die braune Gesinnung wird nicht mehr mit Glatze, Springerstiefel und Baseballschläger zur Schau getragen, sondern tarnt sich inzwischen im feinen Zwirn. Nun belegt die Antwort aus dem Thüringer Innenministerium auf eine Kleine Anfrage im Landtag, dass die AfD Parteien wie die ehemalige NPD überflüssig gemacht hat. Jetzt muss kein David Köckert mehr auf den Märkte schreien, das übernehmen Höcke, Thrum & Co.

Dass die AfD gut getarnt unterwegs ist und Populismus noch immer Erfolge verspricht, zeigen Umfrage- und Wahlergebnisse. Spannend dürfte es jetzt werden, wenn Sahra Wagenknecht aus ihrem Palaver, mit einer neuen Partei eine „Leerstelle im politischen System“ zu füllen, Ernst macht. Da die AfD vorwiegend von Wutbürgern und Protestwählern profitiert, könnte die Noch-Linke den blaugefärbten Braunen gehörig das Wasser abgraben. Es stehen also weiterhin spannende Zeiten bevor im politischen Alltag unseres Landes.