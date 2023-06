Meine Meinung: Wetter gut, alles gut

Peter Cissek zu Le Mans, das weniger Glück als Schleiz hatte.

Das Rennen wird immer chaotischer. Viele Unfälle, ein heftiger Regenschauer und ständige Führungs- sowie Positionswechsel, hieß es am Samstagabend im Liveticker. – Im Gegensatz zum betroffenen 24-Stunden-Autorennen beim 100. Geburtstag der Rennstrecke in Le Mans blieb das gleichaltrige Schleizer Dreieck zum Jubiläum verschont. Abgesehen von einer kleinen Husche am Samstagmittag machten weder das Wetter noch irgendwelche Klimakleber auf der Rennstrecke den Feierlichkeiten in der ostthüringischen Kreisstadt einen Strich durch die Rechnung.

Auch ging es bei der von 20.000 Zuschauern besuchten Veranstaltung „Schleizer Dreieck 100“ nicht um Wertungen, sondern um Präsentationsläufe. Folglich gab es dieses Mal keine rennsporttypischen Durchsagen der Zwischenzeiten.

Ursprünglich stand der 2019 erschienene US-amerikanische Spielfilm „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ neben historischen Aufnahmen vom Schleizer Dreieck auf dem Programm des ersten Freilicht-Kinoabends in der „Seng“ zu den Jubiläumswochen. Doch nach Informationen von Bürgermeister Marko Bias haben die Veranstalter dafür keine Vorführrechte erhalten.

Schön wäre es, wenn das Neue Kino im Hörsaal in Schleiz den Streifen mit Matt Damon und Christian Bale als „besonderen Film am Mittwoch“ zeigen würde, am besten als Jubiläumsjahr-Ausklang zu einer Zeit, in der es häufig über dem Schleizer Dreieck regnet. Ansonsten gibt es ja für Interessenten DVDs oder Streaminganbieter.

Der Film, der im Original „Ford v Ferrari“ heißt, zeigt, wie Henry Ford II. mit aller Macht in den Rennsport investiert, um Ferrari in Le Mans zu schlagen. Am Sonntagnachmittag hat jedoch Ferrari die Jubiläumsausgabe des 24-Stunden-Rennens gewonnen.