Meine Meinung: Zäsur beim Schulabschluss

Am 30. April wäre im Kulturhaus von Bad Lobenstein die erste schriftliche Abschlussprüfung gewesen. Inzwischen ist der große Saal abgemeldet worden. Die Prüfungen werden alle im Schulgebäude des Reichard-Gymnasiums stattfinden, 55 Abiturienten auf mehrere Räume verteilt.

Größere Abstände zwischen den Prüflingen sind nichts wirklich Neues. Alle anderen Umstände sehr wohl. Aufatmen lässt sich, dass wenigstens die Sanierung des Schulgebäudes und der Wiedereinzug abgeschlossen waren, ehe die Coronakrise kam. Das hätte die ohnehin schon schwierige Situation um einiges mehr erschwert.

Abgesagt worden war längst das vorgesehene Reichard-Fest anlässlich der Namensweihe vor 25 Jahren. Dafür sind bereits Spenden eingegangen, die aber nicht verloren gehen sollen. Jetzt ist das Fest vorerst auf nächstes Jahr verschoben – als 25+1-Feier.

Das traditionelle Benefizkonzert der Schulen vor den Sommerferien kann es in diesem Jahr ebenfalls nicht geben. Aber auch das lässt sich nachholen. Weit trauriger wird es für die Schulabgänger. Die lauten Umzüge durch die Stadt am letzten Schultag, die festliche Zeugnisübergabe und der große Abi-Ball – alles war bis 2019 so selbstverständlich. 2020 droht nun auch hier, eine Zäsur zu markieren.

