Meine Meinung: Zinsen kontra Glasfaser

Peter Cissek befürchtet, dass sich Finanzkonzerne künftig wieder zurückhalten, was den Glasfaserausbau betrifft.

Glasfaser gibt es jetzt für umsonst, freute sich so mancher Kommunalpolitiker. – Ursprünglich war die Breitband-Nacherschließung noch nicht berücksichtigter Gebiete über das so genannte Weiße-Flecken-Programm mit finanzieller Beteiligung der Kommunen geplant.

Doch weil es in Zeiten der Null-Zins-Politik keine gescheiten, risikoarmen Anlagemöglichkeiten gab, entschlossen sich Finanzunternehmen wie der Versicherungskonzern Allianz, über Gesellschaften wie die UGG in den Glasfaserausbau in der Provinz einzusteigen. Ähnlich wie O2 bei UGG nutzt die Telekom beim Gemeinschaftsunternehmen GlasfaserPlus die Finanzstärke des australischen Fondsverwalters IFM Investors, um beispielsweise Neustadt und Schleiz mit Glasfaser bis ins Haus auszubauen.

Im Prinzip können all jene Orte froh sein, die bereits einen Ausbauvertrag mit Glasfaserinfrastruktur-Unternehmen abgeschlossen haben und in denen vielleicht schon gebaut wird. Denn inzwischen gibt es wieder Zinsen. Der Glasfaserausbau ist für die Finanzunternehmen nicht mehr so verlockend wie vor Jahren.

