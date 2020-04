Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Zweifelhafte Qualifikation

Wenn es nicht so schlimm wäre, ließe sich ein guter Witz über Management-Fähigkeiten um die Situation des Schleizer Krankenhauses machen.

Denn was wird wohl beim Einstellungsgespräch eines potenziellen Geschäftsführers gefragt? Vielleicht: „Wie halten Sie es denn mit Arbeitnehmerrechten und gesetzesähnlichen Ministeriumserlassen?“ – „Jeder hat Rechten und Pflichten, als Geschäftsführer sehe ich meine Pflicht in erster Linie in der wirtschaftlichen Umstrukturierung zum Erhalt eines stabilen Cashflows“, könnte die Antwort eines Bewerbers sein.

Zurück zur Realität. Denn in dieser sind die Maßnahmen der Geschäftsführung der Krankenhäuser Schleiz und Greiz wirtschaftlich durchaus intelligent angesetzt – so viel Fairness sollte schon sein. Dass jedoch die Rechte der Mitarbeiter mutmaßlich übergangen werden, ist allerdings eine zweifelhafte Qualifikation, selbst im Managementbereich.

Da jedoch der Landkreis Greiz als öffentlicher Träger der Krankenhäuser eine besondere Fürsorgepflicht erfüllen müsste, ist es umso schlimmer, dass den Mitarbeitern in der betrieblichen Sanierungsphase ihre Rechte offenbar nicht zugestanden werden. Ein derartiges Vorgehen des Geschäftsführers dürfte ein kommunaler Träger nicht auch nur im Ansatz zulassen.