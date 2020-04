Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Durchhalten auch zu Ostern

Was hatten Schleiz, Tanna, Gefell oder Pößneck Weltstädten wie New York, Paris und Berlin voraus? Die Straßen waren menschenleer, sobald die Geschäfte in der Innenstadt schlossen. Nun gibt es ähnliche Bilder von den sonst überlaufenen Boulevards der Millionenstädte allabendlich in den Corona-Sondersendungen im TV zu sehen. Einige Fotografen haben ihre Models schon vor bekannten Sehenswürdigkeiten in Rom fotografiert, weil man diese sonst nie für sich allein hat.

Zum verlängerten Osterwochenende mit angesagt schönem Wetter ist zu hoffen, dass die Einwohner vernünftig bleiben und es auch im Saale-Orla-Kreis zu keinen Menschenansammlungen kommt. Nichts gegen Osterspaziergänge im engsten Familienkreis, aber man sollte jetzt nicht leichtsinnig sein und mit Bekannten in geschlossenen Räumen feiern. Denn das Coronavirus ist nach wie vor auf dem Vormarsch, wie die Infektionszahlen dieser Woche zeigen. Senioren, die durch harte Arbeit erheblich zum Wohlstand nachfolgender Generationen beigetragen haben und nun besonders gefährdet sind, dürfen wie andere Altersklassen nicht Opfer der Corona-Pandemie werden.

Und wenn wir schon bei der Solidarität sind: Wer nach Wochen im Homeoffice oder der Kinderbetreuung daheim mal nicht kochen will, kann sich seine Speisen auch von Gaststätten liefern lassen oder diese abholen. Die Stadt Schleiz hat auf ihrer Internetseite unter www.schleiz.de/News/coronavirus.html jene Gastronomen und Dienstleister in einer Übersicht zusammengestellt, die derzeit noch aktiv sind.

Nach dem Maskenpflichtvorstoß von Österreich und der Stadt Jena haben sich zahlreiche Frauen im Oberland in den vergangenen Tagen an ihre Nähmaschinen gesetzt, um Gesichtsmasken für den Eigenbedarf zu fertigen. Auch die Firma CNC Filter aus Sparnberg sorgt mit dafür, dass das Personal vieler Einrichtungen geschützt seiner Arbeit nachgehen kann.

Halten Sie durch und bleiben Sie gesund. Frohe Ostern.