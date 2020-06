Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Gemeinsam ist es oft leichter

Endlich! Die Fitnessstudios haben wieder geöffnet und so hat es nun auch jeder wieder selbst in der Hand, gegen den ganz persönlichen „Corona-Ballast“ vorzugehen, der sich mittlerweile in Körper und Seele angesammelt hat. Wie groß war doch die Wiedersehensfreude der Sportenthusiasten bei den ersten Besuchen – mit einem vielfach breiten Grinsen im Gesicht, wurden da Gewichte gestemmt sowie Distanzen auf Laufband und anderem Gerät absolviert. Kleinere Einschränkungen in der Form von gesperrten Geräten (Stichwort: Abstandsregeln!) nahm da jeder gern in Kauf und das mit dem Desinfizieren hat ja nun mittlerweile sowieso schon „fast“ jeder intus. Aber das, was hier zählt, ist eben die Gemeinschaft und dagegen kann auch Corona auf die Dauer nicht an.

Aber das mit dem dauernden Desinfizieren – ich weiß nicht so recht? Ordentlich Hände waschen mit Seife, ja! Aber muss man denn dazu auch noch die chemische Keule schwingen? Verträgt man es, okay! Wir sind ja alles mündige Bürger. Aber was ist mit denen, die früher oder später Probleme bekommen, denen man das vielfache Desinfizieren dann sogar ansieht? Ganz dunkel kann ich mich noch an das: „Hab’ dich nicht so. Dreck reinigt den Magen!“ der Erwachsenen aus längst vergangenen Spielplatztagen erinnern. Viel zu lesen gibt es dazu im Internet – „sinkendes Allergierisiko“ oder „Training des Immunsystems“ beim Nachwuchs sind nur zwei der Schlagworte, die mir gerade dazu einfallen. Wie in vielen anderen Lebenslagen auch, macht es bestimmt die Menge – ist es zudem jedem seine Sache, wie er oder sie mit dieser Problematik umgeht.

Am Schluss etwas ganz anderes: Beeindruckt hat mich in dieser Woche das mit der Gebetswache fürs Schleizer Krankenhaus und dabei ganz besonders die Worte, die Rosemarie Alt – über Jahrzehnte als Krankenschwester hier tätig und daher vielen Kreisstädtern ein Begriff – an die Betenden richtete. Jetzt heißt es dranbleiben „Pro Krankenhaus“ - eine Chance dazu gibt es schon heute ab 10 Uhr zur Kundgebung auf dem Neumarkt!