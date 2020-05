Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Kein Vorbild in der Pandemie

Seitdem ein 57-jähriger Pößnecker Anfang März 2020 als erster Corona-Infizierter aus dem Saale-Orla-Kreis und dem Freistaat Thüringen bestätigt wurde, hat die Pressestelle der Kreisverwaltung in Schleiz als Sprachrohr des Pandemiestabes viel zu tun. Im Zusammenhang mit der Pandemie wurden 81 Pressemitteilungen an unsere Zeitung und überregionale Medien, also durchschnittlich mehr als eine täglich versendet. Dafür einen großen Dank, vor allem auch für die Arbeit des Pandemiestabes. Dieser sorgte mit rigiden Maßnahmen und der Nachverfolgung der Kontaktpersonen dafür, dass es im Saale-Orla-Kreis nicht zu so einer Corona-Ausbreitung wie in den Nachbarlandkreisen Greiz und Hof kam.

Immer öfter steht nun aber in den Meldungen, wie sich Landrat Thomas Fügmann (CDU) und Pandemiestabsboss Torsten Bossert die Welt vorstellen und auf die Einhaltung der Einschränkungen drängen. Es wäre nichts dagegen zu sagen, hätte sich Landrat Fügmann nicht bei einem ungenehmigten Posaunenkonzert auf der Wiese in Möschlitz von der Polizei erwischen und mit Blumen in der Hand fotografieren lassen. Nun hat ausgerechnet Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Fügmann am vergangenen Sonntag in Möschlitz angeboten, einen Teil der möglichen Geldstrafe zu übernehmen. Das ist nicht nur ein verheerendes Signal an die Bevölkerung, sondern auch an Staatsanwälte, die noch Karriere machen wollen und den Fall wohl einstellen werden.

Die Rückendeckung des linken Landesvaters hat das Selbstbewusstsein des CDU-Manns so gestärkt, dass er anders als die Amtskollegen vieler Nachbarlandkreise keine ortsgenauen Coronazahlen mitteilen will. Der Deutsche Journalistenverband hat sich in dieser Hinsicht an den Landesdatenschutzbeauftragten gewandt, um mögliche juristische Schritte der Redaktion gegen die Kreisverwaltung zu prüfen. Bis das Landratsamt hoffentlich dazu verpflichtet wird, stadt- und VG-genaue Zahlen zu veröffentlichen, ist Covid-19 möglicherweise für immer Geschichte. Das wäre auch gut.