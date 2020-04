Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Nägel mit Köpfen geformt

Der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), nannte die Dringlichkeitssitzung des Kreistages am Donnerstag „historisch“. Das stimmt so auch, allerdings muss auch gesagt werden, dass es bei dieser Dringlichkeitssitzung wie auch bei allen anderen als „historisch“ zu bezeichnenden Ereignissen, immer eine Vorgeschichte gibt, die sich zuspitzt.

Im Fall der Dringlichkeitssitzung des Kreistages war es die negative Entwicklung im Schleizer Krankenhaus und der öffentliche Druck, der für die Sitzung sorgte. Der Landrat konnte schier kaum anders, als diese Dringlichkeitssitzung einzuberufen. Vor allem, nachdem sein Handeln an Ostern in Möschlitz ihn auch persönlich unter Druck setzte, positive Signale zu setzen.

In Sachen Schleizer Krankenhaus hat sich in dieser Woche nicht viel getan. Die Ankündigung der Küchenschließung an die Mitarbeiter erfolgte schon vergangenen Woche. Allerdings hat sich nach diesem „Schock“ in dieser Woche Widerstand formiert. Die Dienstleistungsgesellschaft Verdi und der Deutsche Gewerkschaftsbund sind auf den Plan getreten, der Betriebsrat des Krankenhauses hat sich juristischen Beistand geholt. Er wirkt nicht mehr wie das verängstigte Kätzchen hoch oben auf dem Baum sondern eher wie ein Kater, der die Krallen ausfährt.

Die Dringlichkeitssitzung des Kreistages wiederum hat gezeigt, dass sich selbst politische Gegner in einer Notsituation einigen und gemeinsame Beschlüsse verabschieden können. Dass es sich beim Schleizer Krankenhaus um eine Notsituation handelt, ist kaum zu verkennen. Dass es aber eine Dringlichkeitssitzung brauchte, um das Thema zu behandeln, ist zu bezweifeln. Denn eigentlich sind Dringlichkeitssitzungen dafür da, Schäden abzuwenden, die im Falle einer späteren Tagung eintreten würden. Da jedoch auf der Sitzung kein Beschluss mit direkt wirkenden Maßnahmen verabschiedet wurde, kann die Dringlichkeitssitzung auch als symbolisch angesehen werden.