Zwei Wochen und drei Tage sind es nun ab heute noch bis zum Heiligen Abend. Der Run auf die Geschenke ist schon in vollem Gange. Uns Endverbrauchern fliegen tagtäglich jede Menge Angebote in Sachen Weihnachtsshopping um die Ohren. Und wenn wir dann shoppen gehen, müssen wir sicher auch dieses Wochenende wieder mit randvollen Parkplätzen leben – geht es im gemeinsamen Geschiebe an den Regalen entlang. Manch einer stöhnt bestimmt schon: Hoffentlich ist DAS bald vorbei! Na ja, Nikolaus haben wir gestern schon mal geschafft! Hatten Sie auch ein kleines Geschenk im Schuh oder vor der Haustür?

Persönlich gespannt bin ich dieses Wochenende darauf, wie groß abseits des oben erwähnten Trubels der Zuspruch für die Mahnfeuer ist, mit welchen sich die Landwirte nach den Protesten in Berlin gegen das „Agrarpaket“ der Bundesregierung auch hier bei uns weiterhin Gehör verschaffen wollen. Im Oberland soll es eines geben auf einer Anhöhe nahe der Ortsverbindungsstraße von Görkwitz nach Oettersdorf und eines an der einzigen Kuhampel Deutschlands bei Dittersdorf. Soviel ist zumindest bekannt. Unter dem Tenor: „Lasst uns gemeinsam diskutieren und Euch unsere Situation erklären“ wollen die Landwirte auf all jene zugehen, die heute am frühen Abend, gegen 17 Uhr soll es wohl jeweils losgehen, dieser Möglichkeit des Dialoges dem Vorzug gegenüber einem Bummel über den Weihnachtsmarkt wo auch immer geben. Na mal sehen, ich werde auf alle Fälle an beiden Feuerstätten mal vorbeischauen. Hoffen wir mal im Interesse der Organisatoren und ihrem Anliegen, dass das Wetter passt. Von der Resonanz nach außen hin dürfte sicher auch die Entscheidung abhängig sein, ob es vielleicht Fortsetzungen dieser Mahnfeuer geben wird.

Anderes Thema: Mit großem Interesse habe ich schon heute vor einer Woche gelesen, dass sich die Bürgerinitiativen aus Gefell, Töpen und Zollgrün in ihrem Kampf gegen den innerörtlichen Schwerverkehr zusammengeschlossen haben. Richtig so! Denn nur Gemeinsamkeit verleiht Stärke! Für die Lkw-geplagten Bürger längs der Trasse wäre es sicher das schönste Geschenk, wenn sich hier 2020 vielleicht was bewegen würde.