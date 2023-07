Meine Woche: Von Smombies und Bompeln

Stephanie Rössel, Lokalreporterin in der Redaktion Schleiz

Ausnahmsweise mal dagegen sein

Und mal wieder zitiere ich Nietzsche, der sagte: „Man widerspricht oft einer Meinung, während uns eigentlich nur der Ton, mit dem sie vorgetragen wurde, unsympathisch ist.“ Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Und wenn, kommen Sie dann auch darauf, dass das möglicherweise ganz oft zutrifft? Immer häufiger beobachte ich, dass erwartet wird, dass man sich für oder gegen etwas positioniert. Zu sagen, ich verstehe beide Seiten, scheint nicht mehr gewünscht. Schwarz oder weiß, kalt oder heiß - wo ist das Grau und Lauwarm geblieben? Eine eigene Meinung zu habe, ist wichtig, die von anderen zu akzeptieren aber auch. Und es ist auch kein Zeichen von Schwäche, mal einer anderen Person zuzustimmen, obwohl man diese vielleicht nicht zu den sympathischsten im eigenen Umfeld zählt. Aber aus Prinzip immer gegen alles zu sein, bringt uns nicht weiter. Von einer Sache habe ich in dieser Woche allerdings gelesen und JA! dagegen bin ich dann doch. Da es inzwischen alltäglich ist, dass man durch die Stadt läuft und auf das Smartphone starrt, kommen immer mehr Kommunen auf die Idee, das rote Licht der Fußgängerampeln auf den Boden strahlen oder blinken zu lassen. In Bayern wurde das bereits im Jahr 2016 ausprobiert, ein Jahr nachdem „Smombies“, die Kombination aus Smartphone und Zombie, zum „Jugendwort des Jahres“ gewählt wurde. Dann sind wir doch auf gutem Weg „Bompel“, Boden und Ampel, als neuen Jahresfavoriten zu küren. Wenn es dann noch beide Wörter in den Duden schaffen sollten, dann muss ich mich wohl damit abfinden. Solange wehre ich mich dagegen, dass uns als vermeintlich intelligenter Spezies nicht mehr zugetraut werden kann, mit erhobenem Haupt durch die Straßen zu laufen. Aber das ist nur meine Meinung.