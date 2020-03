Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Vorräte anlegen, aber früher

Seit Jahren fordert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Einwohner auf, sich einen Notvorrat anzulegen. Denn im Falle einer Katastrophe wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nur noch schwer zu bekommen sind. Das hat kaum jemand beachtet, bis das Coronavirus kam und es den ersten Infizierten im Saale-Orla-Kreis gab.

Für mindestens zwei Wochen sollten pro Person und Tag zwei Liter geeignete Getränke wie Mineralwasser im Haus sein. Ebenso ausreichend lagerbare „Esswaren“ für diesen Zeitraum, die die Familie sonst auch isst. Neu gekaufte Vorräte sollten nach „hinten“ ins Regal, ältere Lebensmittel zuerst aufgebraucht werden. Für den Fall eines längeren Stromausfalls wie beim Münsterländer Schneechaos im Winter 2005 empfehlen sich auch notwendige Arzneimittel, Batterien, ein Kofferradio, Kerzen, Campingkocher sowie ausreichend Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, Eimer und Müllbeutel für das große Geschäft. Denn wenn der Kraftstoff für die Notstromaggregate der Trinkwasserversorgung aufgebraucht ist, kommt auch kein Tropfen mehr aus dem Wasserhahn oder der Toilettenspülung. Bei einem großflächigen Blackout sieht es schlecht aus mit der Versorgung an Tankstellen oder in Supermärkten, in denen die Kassensysteme nicht mehr funktionieren.

Einen kleinen Vorgeschmack auf den Ernstfall gab es in den vergangenen, von der Coronavirus-Vorsorge geprägten Tagen. Manche, die es bislang verpasst hatten, sich Vorräte anzulegen, holten das nach. Wer das Nachsehen hatte und in den Läden nicht nur im Saale-Orla-Kreis manche Waren nicht mehr vorfand, kritisierte die Anderen für das „Hamstern“.

Liebe Leser, überstehen Sie bitte die Coronavirus- und Grippezeiten mit viel höheren Fallzahlen unbeschadet. Wer in diesen Tagen seine Erfahrungen gemacht hat, legt sich künftig bestimmt rechtzeitig Vorräte an.