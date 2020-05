Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Wir alle werden einmal alt

Fußball gespielt wird wieder, der Urlaub im Ausland soll wohl auch wieder machbar sein. „Lockerungen“ dürfte mit Sicherheit das „Wort der 20. Kalenderwoche“ sein – und Corona? Haben wir die Pandemie im Griff oder steht das locker lassen der Zügel dieser Tage nur für eine Art „Beruhigungspille“ der Menschen im Land? Jene sind seit März einem Dauerfeuer an Informationen vielfach wechselnden Inhalts ausgesetzt. Masken müssen getragen, die Hände desinfiziert werden und nicht zuletzt gilt: Abstand halten. Aber unter ihnen regt sich etwas – nicht nur in großen Städten, nein, selbst im beschaulichen Schleiz dürften es Montagabend um die 30 bis 35 „Spaziergänger“ gewesen sein, die bei strömendem Regen zwischen Neu- und Altmarkt unterwegs waren.

Internationaler Tag der Pflege war auch diese Woche. Egal ob als Fachpersonal in einer der vielen Einrichtungen oder als Angehöriger in der Pflege zu Hause: Alle leisten sie schier Übermenschliches, oft bis an die Grenze ihrer physischen wie psychischen Belastbarkeit. Für die Zeit nach Corona – wenn sie denn kommt – würde ich mir eine breitere gesellschaftliche Anerkennung für sie wünschen. Schließlich werden wir alle mal alt und keiner von uns kann ausschließen, dass er nicht irgendwann einmal auf jemanden aus der „Pflege-Fraktion“ angewiesen ist.

Der Bonus für die „Hauptamtlichen“, der ja wohl kommen soll, ist gut und schön – aber der Sache bestimmt dienlicher wäre eine dauerhafte Lohnerhöhung für alle, die in der Branche tätig sind. Das würde einen Job in der Pflege attraktiver machen, auch für junge Leute, die möglicherweise vor der Berufswahl stehen. Und motivierter Nachwuchs wird ja immer gebraucht.

Aus dieser Woche nehme ich weiter die Notwendigkeit mit dafür zu plädieren, dass das „Hilfsnetz“ für Angehörige von zu Pflegenden noch dichter werden muss. Weil sie hier fachliche Anleitung dafür bekommen, ihren nicht einfachen Alltag weiter zu meistern. Oftmals sind sie auch schon dankbar dafür, wenn ihnen jemand „nur“ zuhört.