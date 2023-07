Meinung: Das erlebt man nicht alle Tage

Über eine Begegnung mit Sandro Geßner, die das Leben bereichert.

Musik muss man einfach lieben. Er ist ein Rausch für die Sinne. Das Geräusch, der Puls, der Taktgeber, der uns begleitet, uns antreibt, das ganze Leben lang. Wir spüren ihn. Es ist Kultur und Kunst: Ich staunte nicht schlecht, als mein Kollege Christian Schneebeck kürzlich sagte, da gibt’s in Mittelpöllnitz einen Musikvertrieb der ganz besonderen Sorte. Gefunden via googlemaps. Das begeisterte mich sofort. Ich nahm Kontakt auf. Eine freundliche Stimme am Ende des Telefons sagte, es sei ihr Sohn, der ist weltweit bekannt. Ein zehnminütiges Telefonat der sympathischsten Sorte entwickelte sich. Sie lobte Sandro Geßner in den höchsten Tönen. Dabei sind die Töne, die er auf Schallplatte, Kassette und CD pressen und überspielen lässt, für ungeübte Ohren extrem. Extrem abweisend, aufwühlend, pulsierend, a-tonal, verwirrend, heftig. Völlig anders. Aber das Gespräch mit ihm ist locker-flockig, voller Anekdoten und Erlebnisse, die sicherlich nur einen Bruchteil dessen anschnitten, was er erlebte. Diese, seine Welt ist voller Widersprüche. Aber er ist ein ungemein toller Typ, den man einfach lieben muss. Das rockt!