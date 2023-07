Meinung: Der Flur bräuchte einen Anstrich

Wer malert seine Innenräume gern selbst?

Mut zur Farbe, pflegt meine Frau gern zu sagen. Bekanntermaßen trage ich ganz gern blaue Jeans und irgendein schwarzes T-Shirt mit Film- oder Bandmotiven. Im Cislakschen Haus ist es dagegen deutlich farbig-freundlicher an den Wänden, dank meiner Frau und den Kindern. Die Kinderzimmer sind jeweils zweifarbig. Unser Wohnzimmer hat eine mehrfarbige Tapete an einer Wand. Ansonsten ist alles hell. Weiß eben. Das liegt auch daran, dass die Fenster in vielen Zimmer in Richtung Norden zeigen. Einzig die Küche hat Südblick mit Innenhof. Darum fangen wir so viel wie möglich per weißer Wandfarbe Licht ein. Klappt eigentlich ganz gut.

Ein Malerfachbetrieb war eigentlich nie nötig, hauptsächlich aus Kostengründen. Das eine oder andere Zimmer hätte aber durchaus mal wieder einen Anstrich nötig. Doch: Sommerzeit ist Saale-Zeit. Darum ist das Projekt Treppenflur-Streichen in die dunkleren Jahreszeiten wie Herbst oder Winter vertagt. Mal gucken, welches Wochenende für das Auftragen einer schmucken (vor allem welcher) Wandfarbe draufgeht. Es soll ja auch ansehnlich für die nächsten Jahre werden.