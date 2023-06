Meinung: Einen Besuch ist es wert

Oliver Nowak über die Entwicklung der Sternbach-Klinik

Zum 1. Juli jährt es sich jetzt schon zum zweiten Mal, dass das Schleizer Krankenhaus von der Sternbach-Klinik übernommen wurde. Wenn ich an die Zeit der Übernahme zurückdenke, war das Haus vor allem personell in einem mehr als desolaten Zustand. Was die Sternbach-Klinik aber in den vergangenen zwei Jahren geschafft hat, davon können sich die Besucher am Tag der offenen Tür selbst überzeugen.

Im vergangenen halben Jahr hat die Sternbach-Klinik Schleiz zum Beispiel 25 neue Mitarbeiter einstellen können. Das ist in der heutigen Situation des Fachkräftemangels eine richtige Hausnummer. Umso interessanter wird es deshalb sein, einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können und sich vorführen zu lassen, welche Fähigkeiten im Schleizer Krankenhaus wieder vorhanden sind. Vor allem für jene, die das Krankenhaus aufgrund des vorherigen Managements aus Greiz eigentlich schon abgeschrieben hatten, würde sich ein Besuch beim Tag der offenen Tür lohnen. Denn dann können sich die Besucher davon überzeugen, dass mit Durchhaltewillen und gute Ideen fast Unmögliches möglich werden kann.