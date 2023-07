Meinung: Fahren will gelernt sein

Über das Führen größerer Fahrzeuge

Was die Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer an ihrem Job mögen, kann ich gut nachvollziehen. Fahren macht Spaß. Es ist auch gut, dass sich junge Menschen mit diesem Aufgabenbereich identifizieren können und die Ausbildung absolvieren. Sonst wäre das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln das nächste Problem, denn wo es um den „sicheren Transport“ von Menschen geht, da sollte man sich nicht auf Autopiloten und selbstfahrende Busse verlassen. Das kann man sicher diskutieren, aber ich sehe das sehr kritisch. Zum Thema Fahren beobachte ich aktuell noch eine ganz andere gefährliche Entwicklung. Pünktlich zum Beginn der Ferien ist vor manchen Häusern ein Wohnmobil abgeparkt. In maßloser Selbstüberschätzung, da vorher noch nie ein größeres Gefährt als den eigenen Pkw gesteuert, geht das Gekurve mit der Familie in den Urlaub los. Rückwärtsfahren nach Spiegeln ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln und das Abschätzen, wie viel Platz ist, wird zum Glücksspiel. Fahren will eben gelernt sein. Ich weiß wovon ich rede. Ich besitze nicht nur einen Führer- sondern auch den Fahrlehrerschein.