Meinung: Immer Herr der Lage sein

ber die flammenden Bilder im Kopf und den Respekt, sie draußen zu bekämpfen

Ich bekomme die Bilder wahrscheinlich nie mehr aus dem Kopf. Dieses unfassbare Flammenmeer, in dem ich stand, als vor etwa einem Jahr südlich von Wernburg das Feld und ein Teil eines Waldstücks brannten. Diese Trockenheit, dieser Wind, dieser beißende Geruch. Das Wetter ist derzeit dasselbe, trotz des heftigen Gewittergusses am Samstag. Ich rechne täglich mit einem solchen Einsatz und hoffe gleichzeitig nichts Derartiges wieder erleben zu müssen. Nun ja. Jetzt also doch.

In einem Wald nahe der Noßbachtalsperre loderten Flammen. Die Feuerwehrleute reagierten bei der Bekämpfung offenbar vorbildlich, denn sie sind mental vorbereitet, viele haben sicherlich auch solche Bilder im Kopf wie ich. Und die freiwilligen Helfer sind natürlich körperlich darauf vorbereitet. Geübt wurde reichlich für den Ernstfall. Die Waldbrandsaison ist in vollem Gange, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein in diesem Jahr, da bin ich mir sicher. Vielen Dank für Euren Einsatz. Vielen Dank für die Männer und Frauen, die Euch ausbilden, um in jeder Situation Herr der Lage zu sein.