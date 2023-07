Meinung: Infiziert vom Dreieck

Oliver Nowak über die Rennen auf dem Schleizer Dreieck.

Als Zugezogener ohne vorherige Affinität zum Motorsport musste ich mich erst einmal an die Rennveranstaltungen in Schleiz gewöhnen. Das Dröhnen der Motoren an so manchen Wochenenden im Sommer, das auch in der Innenstadt deutlich wahrnehmbar ist, hatte mich zuerst ein wenig gestört. Doch mittlerweile geht mein Herz richtig auf, wenn ich höre, dass wieder etwas auf dem Schleizer Dreieck los ist.

Es war damals Nicole Köhler, die jetzige Schleizer CDU-Stadträtin, die mich vor sieben Jahren aufgefordert hat, doch einfach mal auf’s Schleizer Dreieck zum Rennen zu gehen und sich das Fahrerlager und die Maschinen anzusehen. Gesagt, getan und Dreieck-infiziert, so könnte das Ergebnis beschrieben werden. Deshalb will ich bei den Brandsicherheitswachen auf dem Schleizer Dreieck auch nicht fehlen. Denn neben der Freude am feuerwehrtechnischen Dienst ist es einfach großartig, so nah an dem ganzen Renngeschehen zu sein. Dafür fange ich mir auch gerne mal einen Sonnenbrand ein und verzichte auf das Ausschlafen am Wochenende.