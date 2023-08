Meinung: Interesse im Saale-Orla-Kreis geweckt

Stephanie Rössel über ein ereignisreiches Wochenende

Die Angst bei allen Veranstaltern war groß, dass durch den angekündigten Regen alles ins Wasser fällt. Doch bis zum Samstagabend hatten alle Glück, denn sommerliche Temperaturen sorgten für zahlreiche Gäste. Egal ob beim „Tag der Jäger“, bei den Deutschlandmasters, dem Burgfest oder der Modenacht. Kilometerlanger Rückstau und eine Warteschlange soweit man schauen konnte, gab es sogar bei der Eröffnung der Motorwelt am Schleizer Dreieck und der gleichzeitig stattfindenden xs-Carnight. Letztere fand erstmalig hier statt und hat offensichtlich eine riesige Fangemeinde. Doch auch durch das Rennmuseum „schob“ sich permanent eine Menschenmenge. Wer in Ruhe schauen will, sollte wiederkommen, denn am Samstag konnte man auf die Schnelle nur einen ersten Eindruck erhaschen von dem was dort Großartiges geschaffen wurde. Und während dort die Herzen von Motorsportfreunden klopften, waren es bei der Veranstaltung der Jägerschaften des Landkreis die Tiere, die besondere Aufmerksamkeit bekamen. Falke und Käuzchen sowie die Jagdhunde zogen die Blicke der Großen und Kleinen auf sich.