Meinung: Posieren mit Extremisten

Peter Hagen zum Missbrauch von Mödlareuth durch rechte Kräfte

Mödlareuth ist das lebende Zeugnis dafür, wohin Diktatur und Nationalismus führen. Ein geschichtsträchtiger Ort. Insofern ist es ein Hohn für alle, die unter dem Grenzregime leiden mussten, wenn ausgerechnet die Spalter-Partei namens AfD diesen Ort, der nicht nur Museum, sondern auch Gedenkstätte ist, für ihre Auftritte missbraucht. Zuletzt geschehen am 17. Juni dieses Jahres, als man auf dem Museumsgelände den DDR-Volksaufstand vor 70 Jahren uminterpretieren wollte.

Es scheint an der Zeit, dass man sich in Mödlareuth die Gedenkstätte Buchenwald zum Vorbild nimmt. Dort hat der Thüringer Faschist Björn Höcke Hausverbot. Und die AfD ist bei Gedenkveranstaltungen unerwünscht. In Mödlareuth konnte Höcke seine Rede halten. Und einer seiner größten Anhänger, der möglicherweise neue Landrat des Saale-Orla-Kreises namens Uwe Thrum, posierte für Erinnerungsfotos mit dem Rechtsextremisten Andreas Kalbitz, den sogar der AfD-Bundesvorstand wegen einer verschwiegenen vorherigen Mitgliedschaft in der Neonaziorganisation Heimattreue Deutsche Jugend loswerden wollte. Wie düster.