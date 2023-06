Meinung: Reisen liegt uns im Blut

Über das Reisen: Es gibt viele Formen. Was bevorzugen Sie?

Kunst und Kultur des Reisens sind so alt wie die Menschheit. Reisen bildet, reisen formt den Charakter, Reisen entspannt. Reisen kann teuer sein, aber auch günstig. Man kann zu Fuß reisen, man kann auf Rädern reisen oder durch die Luft. Man muss nicht immer wegreisen, eine Reise in unser Innerstes kann viel bewirken. Man erkennt sich, entdeckt sich neu, erfährt viel über sich selbst, aber auch über andere. Über den anderen, der fremd sein kann, aber auch so nah. Man kann eine Gedankenreise unternehmen, sich in ferne Länder träumen. Oder den Traum wahr werden lassen. Ein Buch lesen und Fantastisches im Kopf entstehen lassen. Ja, es gibt auch das Fernweh, wenn man auf Arbeit ist und nicht alles gelingt, was gelingen soll. Oder man ist fern der heimischen Gefilde und hat Heimweh. Denn man sagt, wo das Herz ist, ist die Heimat. Am wohlsten fühlt man sich im Schoß der Familie, nicht wahr?

Auch ich bin gern unterwegs. Auf der Straße in Pößneck oder im Wald bei Wilhelmsdorf. Auf der Hohenwartetalsperre mit dem SUP. Oder im Auto zum Termin. Zum Bäcker. Oder auf dem Weg zum Flughafen, zum Terminal. Oder im Zug nach Jena. Gern auch mit meinem Sohn in den Kindergarten. Oder mit meiner Tochter in die Schule. Ich gehe auch gern mit meiner Frau auf die Couch. Oder besuche meine Eltern in Chemnitz. Reisen liegt uns im Blut. Sei es auf dem Weg zum Briefkasten oder nach Bangkok.

Was ist Ihr Lieblingsziel, Ihre Reiseart, so kurz vor den Sommerferien, liebe Leser?

Wir können gern mal auf der Straße dazu plaudern. Oder Sie kommen in der Redaktion vorbei, rufen an oder schreiben einen Brief, den man auf Reisen schickt.

Ich freue mich auf Zuschriften an die bekannte Mailadresse poessneck@funkemieden.de