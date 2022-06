Meinung: Schmecken lassen

über Rostkultur in Thüringen

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wann ich das erste Mal bewusst eine Thüringer Roster gegessen habe. Es war ein legendärer Dienstag im vergangenen Jahrzehnt für Schleiz. Es war der Tag, an dem ich hier aufschlug.

Nachdem ich in einen Verkehrsunfall verwickelt war, dem damals die Schleizer Feuerwehr von einer Übung in Saalburg kommend direkt entgegen gefahren kam, brachten einige Einsatzkräfte noch frisch gebratene Thüringer Roster zur Unfallstelle, nachdem die gröbsten Arbeiten vor Ort abgeschlossen waren. Und von diesen habe ich dann auch gleich eine abbekommen. Es hat mir geschmeckt.

Mittlerweile genieße ich es so richtig zu braten. Mein heimischer Begriff des Grillens wurde mir in den vergangenen Jahren nachdrücklich ausgetrieben, ein Rostbrätl ist für mich kein Schweinesteak mehr, und neben den Rost gehören in der Regel zwei Bier, eins zum Löschen vom Durst, eins zum Löschen der Kohlen. Und bevor ich noch etwas ganz wichtiges vergesse und Ärger bekomme: Die Semmel wird natürlich zuerst geteilt und dann längsseitig aufgeschnitten, schmecken lassen!