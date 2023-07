Meinung: Zuhören und genießen

Über einen Vortrag, der Menschen bewegte

Der Vortrag von Wilhelm Ambold in der Schleizer Wisentahalle über Demenzerkrankungen war für mich so ungefähr das, was einem Glücksmoment nahekommt. Nicht, weil Demenzerkrankungen ein schönes Thema sind, ganz und gar nicht. Doch die Art, wie Wilhelm Ambold referierte, war einfach toll. Es war plastisch, mit Humor und Anekdoten gespickt und unglaublich interessant, über Zusammenhänge in der Diffusität von Demenzerkrankungen zu erfahren.

Wer mich besser kennt, weiß auch, dass ich, anstatt mich von den Wirrungen von Komödianten berieseln zu lassen, lieber wissenschaftsjournalistischen Beiträgen lausche oder mich mit irgendwelchen Analysen auseinandersetze. Wichtig ist, dass der Referent einen dabei abholt und mitnimmt, wie Wilhelm Ambold eben. So manche Berichte aus der Verwaltung, die thematisch eigentlich richtig interessant waren, wurden durch die trockene Vortragsweise der Referenten innerhalb von Minuten zur absoluten Schlaftablette.

Dass das bei Wilhelm Ambold definitiv nicht der Fall ist, bewies mir am Mittwoch auch eine Bekannte, die nicht wegen ihrer Arbeit da war, sondern wegen des Referenten.