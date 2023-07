Michaelisstift in Gefell: Bewohner taufen Sandkastenboot auf MS-Micha

Gefell. Warum ein großer Dank der Bewohner des Gefeller Michaelisstifts vielen Leserinnen und Lesern der OTZ gilt

Lange haben die Bewohner der Besonderen Wohnformen Michaelisstift in Gefell gewartet. Nun ist das Sandkastenschiff fertig und konnte eingeweiht, sogar auf den Name MS Micha getauft werden. Damit ist die Freizeitfläche in Gefell weiter gewachsen. Die Bewohner können sich noch besser beschäftigen, ihre freie Zeit genießen.

Für die Bewohner der Besonderen Wohnformen Michaelisstift in Gefell ist die Freizeitfläche weiter gewachsen. Foto: Sandra Smailies

Ein großer Dank gilt vielen Leserinnen und Lesern der OTZ. Aufgrund des Antrages bei der Aktion „Thüringen hilft“, den Hausleiterin Kirstin Schlosser formuliert hatte, und dem Aufruf dazu in der OTZ, wurden ca. 5000 Euro für eine tolle Sandkastenlandschaft mit einer geeigneten Holzkonstruktion zum Spielen und Sitzen gespendet. Die Einweihung mit Taufe wurde zu einem kleinen Fest.