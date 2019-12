Ministerium kassiert Pläne zur Schulsozialarbeit

Der vom Jugendhilfeausschuss beschlossene Plan zur flächendeckenden Schulsozialarbeit in den Schulen im Saale-Orla-Kreis ist vorerst vom Tisch. Das Thüringer Bildungsministerium kassierte die Pläne. Offenbar hatte die Landkreisverwaltung sich nicht an die Richtlinien gehalten, die das Ministerium vorgab – dabei wurde noch auf der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses davor gewarnt.

Ursprünglich sollten zwölf Schulen im Saale-Orla-Kreis ab dem 1. Januar wieder Schulsozialarbeiter bekommen, die aus Mitteln des Landes finanziert werden. Das hatte der Jugendhilfeausschuss am 13. November beschlossen, weil nach deren Ansicht die Landesgelder als sicher galten. So sollten das Gymnasium Schleiz, das Gymnasium Pößneck, das Förderzentrum Pößneck sowie das Bildungszentrum Pößneck wieder Schulsozialarbeiter erhalten. Auch im Förderzentrum Schleiz und dem Bildungs-Zentrum Schleiz, den Regelschulen in Remptendorf, Hirschberg und Oppurg sowie den Grundschulen Ebersdorf, Gefell und Neunhof werden ab kommenden Jahr wieder Schulsozialarbeiter durch Landesmittel beschäftigt werden.

Warnungen ignoriert

Ausschussmitglied Frederik Thieme, der zuvor mehrere Jahre Schulsozialarbeit geleistet hatte, warnte seine Ausschusskollegen vor dem Beschluss, den die Landkreisverwaltung vorlegte. Denn vielfach hätten die Stellen der Sozialarbeiter zwei oder gar drei Schulen zu betreuen. Die effektive Arbeit mit den Schülern werde unter anderem durch das Pendeln enorm eingeschränkt, gab er zu bedenken. Dabei stützte er sich auf einen Abschlussbericht des Organisationsberatungsinstitut Thüringen über die Schulsozialarbeit in Sachsen am Beispiel der Stadt Chemnitz und des Landkreises Zwickau. In dem fünf Jahre alten Bericht wird unter anderem die Arbeitszeitverteilung von Schulsozialarbeitern aufgezeigt. Eine Vollzeitstelle an einer Schule konnte mehr als die Hälfte der Zeit für Beratung und Gruppenarbeiten mit Schülern nutzen, die restliche Zeit wurde für Vernetzung und unterschiedliche Gremien, Kontakte zu Lehrkräften, Eltern- und Schülervertretern genutzt. Bei einer halben Stelle konnte nur noch knapp 20 Prozent der Zeit für Beratung und Gruppenarbeiten mit Schülern genutzt werden. Frederik Thieme verglich dieses Problem der Voll- und Teilzeitstelle mit dem Plan der Landkreisverwaltung, einen Schulsozialarbeiter an zwei oder gar mehr Schulen einzusetzen.

Neue Mittel werden so nicht bewilligt

​“Die zusätzlichen Mittel für die Schulsozialarbeit für das Jahr 2020 sind nicht bewilligt“, sagt Frank Schenker, Pressesprecher des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, auf Nachfrage. Offenbar habe es Diskussionen darüber gegeben, dass ein Schulsozialarbeiter an zwei Schulen tätig sein werde. Zwar werde dies in Ausnahmefällen akzeptiert, jedoch nur mit einer ausreichenden Begründung. Diese habe es von Seiten der Landkreisverwaltung nicht gegeben. In den Richtlinien, die im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht sind heißt es: „In der Regel soll eine Fachkraft an einer Schule tätig werden. Das schließt nicht aus, dass an einer Schule zwei Fachkräfte gegebenenfalls in Teilzeit, tätig werden. Der Einsatz einer Fachkraft an mehreren Schulen sollte nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen.“ Die Landkreisverwaltung müsse nun entweder einen komplett neuen Antrag stellen oder ausreichende Begründungen liefern.

Mehr Ausnahmen als die Regel

Der Plan der Kreisverwaltung sieht jedoch fast nur Ausnahmefälle vor. An 17 von insgesamt 19 Schulen, die von den Landesgeldern in Sachen Schulsozialarbeit profitieren sollen, ist ein Schulsozialarbeiter für zwei, oder im Fall von Bad Lobenstein, für gar drei Schulen zuständig.

Das Bildungsministerium macht jedoch auch einen Ausnahme: „Es ist ein vorzeitiger Maßnahmebeginn möglich“, sagt Frank Schenker. Die Schulsozialarbeit könne also am 1. Januar beginnen. Allerdings muss die Landkreisverwaltung einen bewilligungsgerechten Antrag nachliefern, um die Gelder doch noch zu erhalten.

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises habe offiziell keine Kenntnis über den Vorgang. „Dem Landkreis liegt weder einen Zustimmung noch eine Ablehnung vom Ministerium vor“, heißt es aus der Pressestelle.