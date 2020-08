Mit Corona aus Heimaturlaub zurückgekehrt

Drei osteuropäische Arbeitnehmer, derzeit wohnhaft im Oberland, wurden auf Veranlassung ihres Arbeitgebers aus dem Saale-Orla-Kreis nach Rückkehr aus dem Heimaturlaub auf das Corona-Virus getestet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die drei am Montag im Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes vorgenommenen Tests sind positiv. Die Arbeit bei einem Großunternehmen der Region wurde durch die betroffenen jungen Männer noch nicht wieder aufgenommen. Sie befinden sich in Quarantäne. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft, gestaltet sich aber aufgrund der Sprachbarriere schwierig. In ihrem Heimatland auf dem Balkan sind mehrere Provinzen als Risikogebiet eingestuft. Ein weiterer Mitreisender, der bislang noch nicht getestet wurde, hatte Kontakt zu anderen Bewohnern im Oberland; hierzu laufen die Ermittlungen des Gesundheitsamtes.

Ermittlung der Kontaktpersonen gestaltet sich schwierig

Das Landratsamt teilte zwar mit, dass die Männer aus Rumänien stammen, aber nicht, in welcher Stadt oder Verwaltungsgemeinschaft im Oberland die Arbeitnehmer wohnen, ebenso nicht, in welcher Branche sie tätig seien.