Mit Keanu Reeves bei "Matrix 4" Titschendorfer Stuntman startet Filmjahr mit eiskaltem Mord

Titschendorf Mike Möller aus Heinrichshöhe bei Titschendorf drehte in Babelsberg mit Keanu Reeves am Set für "The Matrix 4" und schaut mit besonderer Spannung auf die nächste Oscar-Verleihung

Als eiskalter Mörder begann Mike Möller aus Heinrichshöhe bei Titschendorf sein Fernsehjahr 2020. In der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" hatte der Stuntman die Filmkommissarin Lona Vogt (Henny Reents) den Serientod sterben lassen. Es war die passende Dramaturgie für den Ausstieg der Schauspielerin, die sich anderen Aufgaben zuwenden wollte.



Doch nicht nur am Filmset begann das Jahr für Mike Möller turbulent. Zu Jahresbeginn weilte er bei Dreharbeiten zu einer Bollywood-Produktion in Indien, wo bei einem Unglück vier Menschen ums Leben kamen. "Wir haben daraufhin unsere Zelte dort abgebrochen und sind zurückgekehrt", blickt Mike Möller zurück, "das Sicherheitsrisiko war uns einfach zu groß."

Training unter erschwerten Bedingungen

Bei aller Gefahr, die mit der Arbeit von Stuntleuten verbunden ist, legt Mike Möller Mindeststandards an die Sicherheit für alle Beteiligten. Zumal als junger Familienvater. Das Coronajahr 2020 setzte freilich auch seiner Branche zu. Filmproduktionen wurden abgesagt oder verschoben. Das dringend erforderliche regelmäßige Training war nur unter erschwerten Bedingungen möglich.

In der Garage eines Hinterhofes hatte Mike Möller Matten ausgelegt, um wenigstens einige Kampfszenen trainieren zu können, bei denen Stürze dazugehören. Im eigenen Keller wurden die Muskeln gestählt. "Das ist schon Hardcore", sagt Mike Möller zu den diesjährigen Trainingsbedingungen, "normalerweise benötigen wir eine große Halle, um ordentlich Stürze üben zu können. Schließlich muss ich davon leben."

Inzwischen über 120 Filmproduktionen

Seit dem Jahr 2000 ist Mike Möller professionell als Stuntman unterwegs. Damals arbeitete er mit dem Schauspieler und Actionchoreographen Donnie Yen Ji-Dan zusammen. Bis dahin entstanden mit einigen Freunde eigene kleine Kampfsportfilme der Taekwondo-Szene. "Urban Fighter" war 2012 Mike Möllers erste eigene Filmproduktion, die einen Preis für den besten Actionfilm gewann. Inzwischen brachte er es auf über 120 Filmproduktionen für Kino und Fernsehen, an denen er mitwirkte. Von "Soko Wismar" bis "Großstadtrevier", vom "Landarzt", den "Rettungsfliegern" bis zum "Tatort". "Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken", "Vier gegen die Bank" oder "Die Tribute von Panem" sind nur wenige Beispiele aus dem Kinogenre.

Kino-Start in einem Jahr

Zu den wichtigsten Dreharbeiten in diesem Jahr gehörte "The Matrix 4" von Warner Bros. Am Set in Babelsberg traf der "FBI-Agent" und "SWAT-Spezialkämpfer" Mike Möller unter anderem auf den Hauptdarsteller Keanu Reeves. "Geplant ist, dass dieser Film im Winter 2021/22 in die Kinos kommt", sagt Mike Möller.

Mehrere Aufträge hatte der Thüringer in diesem Jahr zudem bei der Produktion der neuen Krimiserie "Schneller als die Angst", die in Magdeburg und Berlin gedreht wurde. Diese im Oktober abgeschlossene Produktion verspricht Hochspannung bei der Aufklärung der spektakulären Flucht eines Frauenmörders, gespielt von Felix Klare, der dem Maßregelvollzug entkommen ist. Eine besondere Folge "Großstadtrevier - St. Pauli, 6 Uhr 07" entstand binnen vier Wochen im August/September.

Beachtenswerte Nominierung

Mit besonderem Bauchkribbeln sieht Mike Möller dem neuen Jahr nicht nur in Hinblick auf anstehende Filmproduktionen entgegen. Gleich im Februar steigt der Puls, wenn sich die alljährliche Oscar-Verleihung in Los Angeles nähert. Als bester ausländischer Film ist "Und morgen die ganze Welt" nominiert. In dem Politdrama geht es um die zunehmende Polarisierung im Meinungsstreit und den Vormarsch von Extremismus und Populismus in der Gesellschaft.

In den Händen von Mike Möller lag die Choreographie der Kampfszenen. "Wir sind natürlich alle gespannt", sagt Mike Möller. Für ihn ist es mehr als beachtenswert, dass dieser Film als deutscher Oscar-Kandidat ausgewählt worden ist. Normalerweise würde der Film seit dem Herbst in den deutschen Kinos laufen. Doch das Corona-Jahr hat eine Zwangspause gesetzt.