Mit knapp drei Promille unterwegs - Mini kommt von Straße ab - Räder geklaut

Saale-Orla-Kreis. Das sind die Meldungen der Polizei am Montag aus dem Saale-Orla-Kreis.

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist Sonntagabend in Schleiz aufgefallen. Wie die Polizei am Montag meldet, fiel einem Zeugen der Mann auf, als der mit einem Renault von der Tankstelle in der Industriestraße wegfuhr.

Die Polizei versuchte, das Auto des Mannes zu stoppen. Der Fahrer ließ sich jedoch nicht von den Anhaltesignalen beeindrucken, sondern fuhr weiter. Erst nach einiger Zeit reagierte der Mann.

Während der Kontrolle leistete er nach Angaben der Polizei so massiv Widerstand, dass die Beamten Reizstoffgas anwenden mussten. Nachdem sich der 53-Jährige beruhigt hatte, erfolgte ein freiwilliger Atemalkoholtest, der 2,99 Promille ergab. Im Krankenhaus musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt und eine Anzeige folgte ebenso.

Unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und ohne Pflichtversicherung

Sonntagnachmittag meldeten Zeugen einen Renault, der stark beschädigt in Schlangenlinien durch Pößneck fahren würde. Im Grenzweg stoppte die Polizei das Auto, an dem entstempelte Kennzeichen angebracht waren.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28-Jährige keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Krankenhaus erfolgte die Blutentnahme zur Beweissicherung. Woher die Beschädigungen am Fahrzeug stammten, ist derzeit noch unklar. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sturmtief „Antonia“ fordert die Schleizer Feuerwehren heraus Sturmtief „Antonia“ fordert die Schleizer Feuerwehren heraus Das dritte Sturmtief in Folge hatte den schicken Namen "Antonia". Auch diesmal blieben die Einsatzkräfte der Schleizer Feuerwehren nicht unverschont. Bereits am 20.02.2022 um 23:29 Uhr wurden die Kameradinnen und Kameraden der Schleizer Feuerwehr alarmiert. "Antonia" hatte mächtig an den Strommasten am Langenbacher Weg in Schleiz gerüttelt und mindestens zwei davon zu Fall gebracht. Foto: Ronny Schuberth

Sturmtief „Antonia“ fordert die Schleizer Feuerwehren heraus Damit lagen auch vier Stromkabel am Boden, eine nicht ganz ungefährliche Sache die letztlich zum Stromausfall im Bereich Langenbacher Weg und Schwarzgrube führte. Nach der Übergabe der Einsatzstelle an den Energieversorger waren dann alle Einsatzkräfte am 21.02.2022 um ca. 01:30 Uhr wieder zu Hause. Foto: Ronny Schuberth

Sturmtief „Antonia“ fordert die Schleizer Feuerwehren heraus Doch lange sollte die Nachtruhe nicht sein, denn um 04:34 Uhr schrillten erneut die Alarmmeldeempfänger. "Antonia" hatte offenbar noch eine weitere Variante im Gepäck. Leichter Schneefall machte kurzfristig die Straßen glatt, was dann wiederum offenbar ausreichte, dass ein junger Pkw-Fahrer mit seinem Mini bei Oettersdorf einen Vorwegweiser wegrasierte und anschließend an einen Straßenbaum krachte. Foto: Ronny Schuberth

Sturmtief „Antonia“ fordert die Schleizer Feuerwehren heraus Nach ersten Informationen sollte der Fahrer eingeklemmt sein, was sich aber zum Glück nicht bestätigte. Foto: Ronny Schuberth



Sturmtief „Antonia“ fordert die Schleizer Feuerwehren heraus Zum Eintreffen am Einsatzort war der junge Fahrer bereits außerhalb des Fahrzeuges, so wie auch sein Motor, der durch den Anschlag am Baum komplett herausgerissen wurde und ca. 10 Meter weit weg vom Fahrzeug auf der angrenzenden Wiese lag. Foto: Ronny Schuberth

Sturmtief „Antonia“ fordert die Schleizer Feuerwehren heraus Der verletzte Fahrer musste ins Klinikum gebracht werden. Die Feuerwehr Oettersdorf und der Rüstwagen aus Schleiz übernahmen die Einsatzstellenabsicherung und Ausleuchtung. Foto: Ronny Schuberth

Sturmtief „Antonia“ fordert die Schleizer Feuerwehren heraus Die Feuerwehren Möschlitz und Schleiz wurden dann um 04:56 Uhr alarmiert, weil der Sturm noch weitere Aufgaben mitgebracht hatte. Am "Eisberg" zwischen Möschlitz und Burgkhammer, am Burgker Bahnhof und auf der Straße zwischen Gräfenwarth und Remptendorf (vor und nach der Sperrmauer) mussten mehrere auf der Straße liegende Bäume beseitigt werden.Um 8:00 Uhr waren alle Feuerwehren wieder einsatzbereit. Foto: Ronny Schuberth

Sturmtief „Antonia“ fordert die Schleizer Feuerwehren heraus Auch die Drehleiter kam am "Eisberg" wieder zum Einsatz, weil schräg hängende Bäume auf die Straße zu stürzen drohten. Foto: Ronny Schuberth



Mini kommt von der Straße ab

Bei einem Unfall am Montag gegen 4.30 Uhr mit einem Fahranfänger ist hoher Sachschaden entstanden. Der 18-Jährige war mit einem Mini auf der Landstraße zwischen Schleiz und Oettersdorf unterwegs. Rund 50 Meter vor dem Ortseingang Oettersdorf kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Schildermast sowie gegen einen Baum.

Am Auto, der im Straßengraben landete, entstand Totalschaden. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Mini befreien, jedoch klagte er über Schmerzen. Zur Untersuchung kam er ins Universitätsklinikum nach Jena.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer Betäubungsmitteln konsumiert hatte, erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Kompletträder von drei PKW entwendet

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag auf das Außengelände des Autohauses in der Weidenäcker Straße in Pößneck eingebrochen und haben Kompletträder von zwei VW T6 und einem VW Golf GTI gestohlen. Die Fahrzeuge wurden dazu mit Steinen "aufgebockt".

Der Entwendungsschaden kann auf 9000 Euro beziffert werden. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Räder nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.