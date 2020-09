Hagen Herzog (v.l.), Bürgermeister Peter Keller und Katrin Hildebrandt vor dem Start des 170-Kilometer-Marsches auf dem Selbitzplatz in Blankenstein.

Blankenstein. Wander-Weltmeisterin Katrin Hildebrandt startet zu 170-Kilometer-Marsch in Blankenstein.

Wenn der Rennsteig mit Herausforderungen winkt, zieht das auch Wander-Weltmeister wie Katrin Hildebrandt an. Die 33-Jährige startete am Samstagmorgen um 8 Uhr beim Rennsteig-Xtrem-Marsch vom Selbitzplatz in Blankenstein.