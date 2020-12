Mittwoch letzter Markttag des Jahres in Bad Lobenstein

In Bad Lobenstein wird auch am Mittwoch der traditionelle Markttag stattfinden. Dies teilte das Rathaus auf Anfrage mit. Aktuell ist die Stadtverwaltung personell nach mehreren Krankheitsfällen geschwächt.

Maskenpflicht und Mindestabstand

Wie gewohnt werde der letzte "Grüne Markt" in diesem Jahr in der Zeit von 8 bis 13 Uhr abgehalten, heißt es. Es sei allerdings damit zu rechnen, dass einzelne Händler diesmal fehlen könnten. Zu beachten ist, dass im gesamten Bereich des Marktes die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht. Zudem sollte auf die Einhaltung des Mindestabstandes geachtet werden.

Mindestens zehn Händler erforderlich

Neben dem Mittwochsmarkt wird es im neuen Jahr auch wieder die Wochenmärkte geben, die sonnabends stattfinden. Vorgesehen sind hierfür derzeit der 5. Juni, 3. Juli, 4. September und 6. November. Marktzeit ist dann jeweils in der Zeit von 7 bis 12 Uhr. Voraussetzung zur Durchführung dieser Märkte ist allerdings, dass sich mindestens zehn Händler mit ihren Angeboten angemeldet haben.

Zudem wird es in der Kurstadt nach bisheriger Planung einige Sondermärkte geben. Beispielsweise am 10. April den großen Frühlingsmarkt sowie am 21. und 22. August zum Stadtfest, so weit dessen Durchführung in diesem Jahr möglich sein wird. Am 9. Oktober soll es den Herbstmarkt geben sowie am 4. und 5. Dezember den Weihnachtsmarkt. Der "Grüne Markt" bleibt ganzjährig am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr.

Rathaus personell geschwächt

Krankheitsfälle und auch Quarantänemaßnahmen haben dazu geführt, dass das Bad Lobensteiner Rathaus aktuell kaum noch mit Personal besetzt ist. Da es ohnehin aufgrund der Kontaktbeschränkungsmaßnahmen starke Einschränkungen beim Besucherverkehr gegeben hatte, wird auch weiterhin darum gebeten, dass zu klärende Anliegen in erster Linie telefonisch oder per Mail vorgetragen werden. Zudem erfolgt auf diesem Weg auch die Abstimmung für unerlässliche Gesprächstermine.