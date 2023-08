Modenacht, Burgfest und ganz viel Livemusik im Saale-Orla-Kreis

Rund um die Burg Ranis findet am Wochenende das Stadt- und Burgfest statt.

In der Region wird es am kommenden Wochenende nicht langweilig – es ist viel los.

1. Sommerparty und Modenacht in Schleiz

Mit Partykrachern auf dem Neumarkt geht es am Freitagabend los. Fassbieranstich und Schalmeienzug eröffnen ab 17 Uhr, bevor DJ und Liveband für Stimmung sorgen. Es folgen die Modenacht am Samstag mit vielen Modenschauen sowie die XS Carnight und die Eröffnung der Motorwelt am Schleizer Dreieck. Außerdem wird die neue Wisenta­perle gekürt und die noch amtierende verabschiedet.

2. Tag der Jägerschaften Saale-Orla in Crispendorf

Der zweite Tag der Jäger steigt am Samstag ab 10 Uhr im Ferienland Crispendorf. Falkner zeigen ihr Können, Jagdgebrauchshunde werden vorgestellt sowie Luftgewehrschießen und Schießkino sind geplant. Auch werden mehrere Bläsergruppen der Jägerschaften aus dem Kreis ihre Jagdhörner erklingen lassen.

3. Rundschlosstag in Oberpöllnitz

Am Sonntag geht es durch die alten Gemäuer des Rundschlosses Oberpöllnitz in Triptis. Geführt wird durch die Festsäle, Rauchküche, Innenhof und das Museum. Zum Abschluss wird der Film „Das Rundschloss im Wandel der Zeit“ gezeigt. Die erste Führung ist um 13 Uhr und die zweite um 14.30 Uhr.

4. Stadt- und Burgfest in Ranis

Nach langer Zeit findet wieder das Stadt- und Burgfest in Ranis statt. Drei Tage mit einem Programm für Groß und Klein warten. Der Familiensonntag beginnt ab 10 Uhr mit zahlreichen Darbietungen auf der Bühne, Hüpfburg, Kinderhammelkegeln, Torwandschießen und Kinderschminken.

5. Band „Faun“ spielt im Rittergut Positz

Mystische Klanglandschaften und berührende Balladen erklingen beim zwölften Konzert der Band Faun am Sonntagabend, 20 Uhr, im Innenhof des Ritterguts Positz.