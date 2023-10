Mödlareuth: Fluchtflugzeug „landet“ im Museum

Mödlareuth. Gerhard Wagner übergibt seine selbstgebaute DOWA 81 als Dauerleihgabe für Ausstellung.

Das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth ist um eine Attraktion reicher. Das selbstgebaute Leichtflugzeug DOWA 81, mit dem Gerhard Wagner mit seiner Familie 1981 über die innerdeutsche Grenze in Richtung Hof fliehen wollte, kann nun in der Fahrzeug- und Technikausstellung des Museums als neues Großobjekt besichtigt werden.

Der promovierte Diplomingenieur Gerhard Wagner beschäftigte sich bereits während seines Studiums mit dem Flugzeugbau. 1981 plante und baute er heimlich sein Leichtflugzeug DOWA 81, mit dem er zusammen mit seiner Familie in den Westen fliehen wollte. Der Selbstbau ist sechs Meter lang, weist eine Spannweite von neun Metern auf und ist rund 250 Kilogramm schwer. Das Flugzeug selbst wurde in vier Teile zerlegbar konstruiert.

Auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Nonnewitz bei Zeitz wollte Gerhard Wagner mit seinem selbstgebauten zweimotorigen Flugzeug starten, die innerdeutsche Grenze passieren und auf dem Flugplatz Hof oder Helm­brechts landen. Doch die Staatssicherheit vereitelte sein Fluchtvorhaben. Kurz nach Fertigstellung seines Fluchtflugzeugs wurde Gerhard Wagner zusammen mit seiner Familie am 25. Juli 1981 in Dresden verhaftet. Wegen Vorbereitung eines ungesetzlichen Grenzübertritts wurde die Familie zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Ein Jahr später, im Juli 1982, gelangte die Familie im Zuge des Häftlingsfreikaufs in die Bundesrepublik.

Gerhard Wagner übergab sein Flugzeug nun dem Museum Mödlareuth als Dauerleihgabe. Nach derzeitigen Plänen soll das Flugzeug später in der Dauerausstellung im neuen Museumsgebäude im Kontext „Wege zur Freiheit“ präsentiert werden.