Neudtadt an der Orla. Ein Mopedfahrer hat einer Frau während der Fahr den Außenspiegel abgetreten. Die Polizei sucht Zeugen.

Mopedfahrer tritt während der Fahrt Autospiegel ab

Ein unbekannter Mopedfahrer hat am Mittwoch in Neustadt an der Orla einer Autofahrerin beim Überholen den Außenspiegel abgetreten.

Wie die Polizei mitteilte, sei die Autofahrerin gegen 16.30 Uhr auf der Ortsstraße Richtung Schule gefahren, als sie, trotz Gegenverkehrs, von einem Mopedfahrer überholt wurde. Als alle drei Fahrzeuge – die Autofahrerin, der Mopedfahrer und der Gegenverkehr – auf einer Höhe waren, trat der Mopedfahrer mit seinem rechten Bein gegen den Außenspiegel der Frau.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Autos, und bittet sie sich unter Telefon 03663/431-0 zu melden.