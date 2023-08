Motorwelt am Schleizer Dreieck kurz vor der Eröffnung

Schleiz. Die offizielle Eröffnung ist um 13.30 Uhr am Samstag, 26. August. Die Türen des Museums öffnen sich ab 15 Uhr.

Die ersten Motorräder rollen gerade ins Innere der Motorwelt am Schleizer Dreieck. Am Samstag ist Eröffnung und noch wird auf Hochtouren gearbeitet. Die Wandgestaltung ist fertig. Wo gerade noch geputzt war, wird wieder Dreck aufgeschüttet. Doch das hat alles seine Richtigkeit, denn das gehört zum Konzept und ist der Untergrund für eine Maschine, die damals eben noch nicht über asphaltierte Strecken gefahren ist. Der Fotopunkt im Eingangsbereich ist bereits fertig und wird am Samstag sicher rege genutzt, denn die Möglichkeit, auf einem echten Rennmotorrad zu sitzen, hat man nicht allzu oft. Auf kleinen Tabletts flimmern die ersten Fotos und Interessierte können sich Informationen erklicken.

