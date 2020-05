Das Führungsteam vom Schleizer DRK-Seniorenzentrum in der Oschitzer Straße mit Beatrix Licht (rechts) an der Spitze, trägt schmucken Mund- und Nasenschutz. Der entstand in Verantwortung von Mitarbeitern der HBS Automation GmbH Dittersdorf mit Einkaufsleiterin Diana Friedel an der Spitze. Insgesamt 65 dieser Masken wurden an die Einrichtung in der Kreisstadt übergeben.