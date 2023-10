Nach Gott fragen

Pastorin Claudia Romisch aus Neustadt, über Demut

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott“ (Buch des Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8) Diese Zeilen klingen wirklich gut und einleuchtend.

Wenn es nur immer so einfach damit wäre! Wie schwer tun wir uns doch in der heutigen Zeit nach Gott zu fragen. Es sei denn, es passieren schlimme Dinge. Dann fragen wir schon: Wie kann Gott das zulassen? Aber sonst?

Demütig sein, heißt es weiterhin. Die Demut ist ein Wort, das in unserem Wortschatz kaum noch existiert. Aber nicht nur das Wort scheint aus der Mode gekommen zu sein, sondern auch dessen Inhalt, nämlich die Bereitschaft, die eigenen Grenzen zu akzeptieren, zu wissen, dass ich nicht alles kann und können muss, sondern dass Gott über allem steht. Sagen oder denken wir nicht allzu oft: Das schaffen wir! Das können wir! Das wird schon noch! Die Politik müsste doch! Die Wissenschaft ist jetzt dran. Die macht das schon! Man könnte solche Sätze wohl unendlich fortführen.

Und als dritter Stichpunkt: die Liebe. Ein Blick um uns herum, aber auch auf die Welt, lässt uns unschwer erkennen, dass da nicht Weniges im Argen liegt. Genau diese Dinge thematisiert auch der Prophet Micha in seiner Zeit. Ein kleines Buch ist in der Bibel von ihm überliefert: Ende des 7., Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus mahnt Micha im damaligen Israel soziale Missstände an: Spekulanten, die Felder verarmter Bauern aufkaufen, Waisen und Witwen, denen das Nötigste zum Leben fehlt, und fremde Menschen, deren Integration auch damals auf Schwierigkeiten stößt. Er spricht kritisch über die soziale Spaltung der Gesellschaft, über falsche Bündnispolitik des zu seiner Zeit militärisch bedrohten Volkes Israel. Vor allem aber kritisiert er das Verhältnis der Menschen zu Gott, wie es auch in unserm Wochenspruch deutlich wird. Zur Zeit des Micha waren die Menschen sehr viel religiöser. Sie rechneten, im Gegensatz zu vielen Menschen in unserer Gesellschaft, schon mit Gott.

Trotzdem sieht der Prophet Micha, dass den einen die reine Ausübung des Kultes reicht und andere nur den Regierenden nach dem Mund reden. Mit deutlichen Worten verurteilt er all das, kündigt Unheil an, aber auch wieder Friede mit Gott, wenn es an der Zeit ist und die Schwerter zu Pflugscharen werden. Bis dahin, so schreibt er: Schaut, was Gott von euch möchte, verlasst euch nicht auf euch allein oder auf andere Menschen. Weg und Ziel in unserem Leben und in unserer Welt weiß allein Gott und wer sich an ihn hält, ist bei aller Orientierungslosigkeit dieser Tage auf der richtigen Seite. „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott“ (Buch des Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8)

Ich denke, es ist auch ein gutes Wort für unsere Zeit.