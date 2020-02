Gefell. Baby- und Kindersachen, aber auch Umstandsmode gibt es am 14. März im Gefeller Rathaussaal. Alles in Sachen Organisation läuft ehrenamtlich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach zwei Tagen waren 80 Verkäufer für den Basar in Gefell fix

Am 14. März soll es im Rathaussaal von Gefell den nächsten Baby- und Kindersachenbasar geben, es ist dann der Elfte. Weg wie die sprichwörtlichen „warmen Semmeln“ gingen die zur Verfügung stehenden 80 Plätze für Verkäufer. Wie von Organisatorin Christiane Walter auf Nachfrage zu erfahren war, waren diese nach dem Startschuss für die Anmeldung am 1. Februar innerhalb von 48 Stunden fix.

Angekündigt haben sich Verkäufer aus Gefell und dem gesamten Umland – sprich: von Unterwellenborn bis Taltitz bei Plauen und von Schleiz bis Hof. Neben dem, was diese an Artikeln anbieten, werden auch diesmal wieder zahlreiche Spenden auf den Tischen liegen. Wie man ja aus den zurückliegenden zehn Basaren weiß, geht deren Erlös zu hundert Prozent in die Spielplatzhilfe für Gefell und die Ortsteile.

„Wir haben diesmal auch Neuware zur Verfügung gestellt bekommen von jemandem, der sein Geschäft aufgelöst hat. Unter anderem sind darunter viele Sport- und Badesachen“, blickt die Gefellerin schon mal voraus. Bei einem Blick zurück erwähnte sie, dass beim Herbstbasar im September von den gut 8000 angebotenen Artikeln wieder etwa 2000 verkauft wurden.

Einen speziellen Spielplatz, dem kurzfristig geholfen werden musste, gab es diesmal nicht. Der Erlös wurde an die Stadtverwaltung übergeben, natürlich zweckgebunden – versteht sich. Mit Blick auf die Zahl der Mitstreiter, die ihr bei Vorbereitung und Durchführung auch der elften Auflage des Basars wieder zur Seite stehen, sprach sie von ungefähr 15 Stammkräften.

Mit von der Partie ist zudem der Gefeller Faschingsclub, dessen Mitglieder sich um die Versorgung mit Kaffee und Kuchen kümmern sowie am Bratwurst-Grill stehen. „Was hier verdient wird, geht auch an die GFC’ler. Brauchen die doch immer mal einen Euro extra für die Kostüme“, unterstrich Christiane Walter. Und um dieses doch „etwas andere Kaufhaus“ ordentlich einräumen zu können, haben sich Sportfreunde von Fortuna Gefell angesagt – die in der dann schon heißen Phase der Vorbereitung mit zufassen wollen. „Die Vorkonfirmanden helfen ebenfalls, sie hängen wieder die Kleiderbügel auf. So versuche ich, auch die Jugend etwas in das Projekt Kleiderbasar einzubinden.“