Nachbarschaftshelferkurs in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein. Die Diakonie-Tagespflege St. Michael bietet fünf Info-Nachmittage zur Befähigung an.

Im Frühjahr wurde eine lange erwartete Änderung in der ambulanten Pflege umgesetzt: Betreuung und Unterstützung können als Nachbarschaftshilfe geleistet und finanziell unterstützt werden. Bis zu 125 Euro monatlich stehen jedem Pflegebedürftigen für Tätigkeiten wie Einkäufe, Spaziergänge, Begleitung zu Ärzten oder Hilfe beim Ausfüllen von Formularen zu.

Die Thüringer Verordnung über Angebote zur Unterstützung Pflegebedürftiger im Alltag befähigt damit volljährige Einzelpersonen, diese Unterstützung zu leisten. Diese dürfen auch weitläufig mit dem Pflegebedürftigen verwandt sein, müssen in der Nachbarschaft oder unmittelbarer Nähe leben und vorher eine kleine Schulung besucht haben.

Diese Schulungen bietet die Diakoniestiftung an ihren Standorten in Thüringen über die Sozialstationen oder Tagespflegen an. Bad Lobenstein macht den Auftakt. Die erste Schulung (Themen: Kennenlernen der Teilnehmer und der Diakonie, Kommunikation in der Pflege) ist am 4. September. Es wird um Anmeldung gebeten. Der Kurs ist kostenfrei und unverbindlich.

Immer montags vom 4. September bis 2. Oktober, jeweils 16 bis 17.30 Uhr, Diakonie-Tagespflege St. Michael, Leonberger Platz 5, Bad Lobenstein, Telefon 036651/39 89 35 01, E-Mail-Kontakt: Tagespflege.LBS@diakonie-wl.de