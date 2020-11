Nachts sind alle Briefkästen grau im Saale-Orla-Kreis

Kaum einer sieht sie und doch wissen Zeitungsleser es frühmorgens am Frühstückstisch zu schätzen, wenn Zeitungszusteller ihre Arbeit getan haben, nachts zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens. Wenn die Zeitungen aus den Briefkästen geholt werden, liegen die Zusteller meist schon wieder im Bett und schlafen ein zweites Mal.

So macht es auch Stefan Micklich aus Göritz, zumindest an den Tagen, an denen er nur die Ostthüringer Zeitung (OTZ) und Briefe austrägt. „Wenn der Allgemeine Anzeiger (AA) mit dabei ist, dann dauert es wesentlich länger“, sagt der 75-Jährige. Täglich trägt er montags bis samstags die OTZ aus. 161 sind es in seinem Verteilgebiet. Er fährt dafür eine Strecke von etwa 70 Kilometern ab.

„Am Mittwoch und Samstag kommen je 538 Anzeiger dazu. Die wiegen in der Vorweihnachtszeit fast ein Kilo pro Stück. Da weiß man abends, was man gemacht hat.“ Die in die schmalen Briefkastenschlitze zu bekommen, sei manchmal gar nicht so einfach.

Zeitungsrollen sind oft nass

Auch die Zeitungsrollen seien problematisch, wenn sie nicht wettergeschützt aufgehangen sind. „Bei Regen sind die Rollen innen nass, dann stecke ich die Zeitungen mühsam in die Briefkastenschlitze, damit sie trocken bleiben“, sagt der 75-Jährige. Aber diese Sorgsamkeit sei gar nicht allen recht. „Es hat schon Beschwerden an solchen Tagen gegeben.“

Die Leute glaubten, er hätte die Zeitung nicht zugestellt, weil sie nicht in die Kästen schauten. „Man kann es eben nicht allen recht machen“, sagt Stefan Micklich, der seit 2015 Vollzeitzusteller ist.

Schon vorher habe er in seiner näheren Umgebung zu Fuß kleinteilig zugestellt. Jetzt ist er täglich mit dem weißen Kleintransporter unterwegs, den er im Depot in Schleiz mit Zeitungen und Briefen belädt. Vollzeit und das mit 75 Jahren. „Ich muss mein Auto noch drei Jahre lang abbezahlen, dafür reicht meine Rente einfach nicht.“

Seine Frau sei darüber nicht so glücklich. „Doch was soll ich machen? Ich will meine Frau manchmal zum Essen ausführen oder mit ihr einen Wochenendausflug machen. Deshalb und wegen der Raten für mein Auto gehe ich noch arbeiten“, sagt der 75-Jährige.

Aber er sieht auch einen guten Nebeneffekt seiner Arbeit: „Ich bin immer in Bewegung und bleibe dadurch fit.“ Gerade weil er Diabetes habe, sei die Bewegung von großem Vorteil, wie auch sein Arzt ihm bestätigt habe.

Dankeschön am Briefkasten

An Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten findet Stefan Micklich manchmal kleine Naschereien als Dankeschön am Briefkasten. Und wenn er den AA mit verteilen muss, fährt er morgens nach Hause, um die Frühstückspause mit seiner Frau zu verbringen. „Sie wartet schon immer auf die OTZ.“

Nach Kaffee und Frühstücksbrötchen stellt er die restlichen Anzeiger zu. „Wenn ich ehrlich bin, hätte ich lieber ein geruhsames Rentnerdasein mit auskömmlicher Rente.“ Das Leben genießen auf die alten Tage, das wünsche er sich. „Mal eine große Reise durch die Welt mit meiner Frau und einem Wohnmobil, das wär’s.“ Doch das werde wohl nur ein Traum bleiben.

Die Zeitungen stapeln sich im Transporter der Zusteller, so auch bei Kathrin Matthes aus Schillbach. Foto: Conni Winkler

Kathrin Matthes aus Schillbach kam die Arbeit als Zustellerin vor 15 Jahren gerade recht. „Damals konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Einzelhandelskauffrau arbeiten und meine Mutti wurde zum Pflegefall“, sagt die 54-Jährige. Unter diesen Umständen sei die Arbeit als Zeitungszustellerin wegen der nächtlichen Arbeitszeiten ideal für sie gewesen. „Wenn ich früh heimgekommen bin, habe ich erst mal meine Mutti versorgt und bin danach erst schlafen gegangen.“

Beschriftung manchmal mangelhaft

Früher habe ihr Vater die Zeitungen im Umfeld seines Wohnortes zugestellt. Das Gebiet hat Kathrin Matthes von ihm übernommen. Obwohl sie früher immer zu ihm sagte: „Wie bekloppt müsste ich denn sein, mitten in der Nacht aufzustehen, um Zeitungen auszutragen?“ Darüber kann sie heute herzhaft lachen. Längst hat sie sich an die nächtliche Arbeit gewöhnt. Und nicht nur das. „Mir gefällt meine Arbeit. Ich habe dann immer noch den ganzen Tag für mich und genieße die Zeit zu Hause.“

Sie verteilt pro Woche 250 OTZ, 1400 Allgemeine Anzeiger sowie Briefe und fährt pro Tour reichliche 60 Kilometer. „Ich habe ganz schön zu tun, pünktlich bis sechs Uhr morgens fertig zu sein“, sagt sie.

Und die Beschriftung der Briefkästen sei oft nicht ausreichend. Dazu käme die mangelnde Beleuchtung. Wie sagt man so schön: Nachts sind alle Katzen grau. Das sei auch bei den Briefkästen so, sagt Kathrin Matthes.

Nachts begegnen Kathrin Matthes sehr oft tierische Waldbewohner wie Wildschweine oder Hirsche mit mächtigem Geweih. Das ein oder andere Reh sei ihr schon vors Auto gesprungen. „Die Rehe scheinen am Straßenrand regelrecht darauf zu warten, bis man ganz nahe ist. Nur, um kurz vor dem Auto die Straße zu überqueren.“ Höllisch aufpassen müsse sie.

Und trotzdem. Einmal konnte sie den Zusammenstoß nicht verhindern. Sie sei schon fast am Reh vorbei gewesen, als ihr das Tier in die Autoseite sprang. Ihr und dem Auto sei nichts passiert.

Bei Unfall großes Glück gehabt

Doch ein anderes Mal habe sie am Auto Schaden verursacht. „Immer im Stress, habe ich an einer abschüssigen Straße mal die Handbremse nicht richtig angezogen. Ich steige aus, will die Zeitung zustellen und sehe, wie mein Auto davon rollt.“ Sie sei losgerannt und habe versucht, in das Auto zu springen. Stolpert. Stürzt. „Ich hab die Autotür über mich hinwegrollen sehen und dachte, wie blöd bist du eigentlich?“ Sie habe großes Glück gehabt. Tot hätte sie sein können.

Das Auto war am Ende Schrott. Es kam an einer Zaunsäule nach etwa 30 Metern zum Stehen. Die restlichen Zeitungen konnte sie mit Hilfe einer Kollegin, die sie dann gefahren hat, noch pünktlich zustellen. „Jetzt überprüfe ich immer zweimal, ob ich die Handbremse richtig angezogen habe.“