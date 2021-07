Namenforschung im Saale-Orla-Kreis: Spuren reichen zurück bis ins 14. Jahrhundert

Schleiz/Pößneck. Teil 18 unserer Namenforschung: die Bedeutung der Familiennamen Neugebauer und Neubauer.

Während ein jeder den Namen Neubauer als „neuer Bauer“ deuten könnte, stellt sich die Frage, was denn ein „neuer Gebauer“ sein könnte. Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Namen oder mit dem Namen Gebauer, der im Saale-Orla-Kreis ebenfalls vorkommt?

In historischen Quellen unseres Kreisgebietes erscheint bereits 1356 Hans Neugebauer in Schilbach, wobei die originale Namensschreibweise der 1945 zerstörten Urkunde leider nicht überliefert ist. 1369 lebte Heinrich Newgepawer in Göritz bei Hirschberg, 1390 Kuncze Nuegepauerz in Lössau und 1426/27 Hans Nüwegebur in Pößneck. Im Namen steckt das mittelhochdeutsche Wort gebûre, das soviel wie „Bewohner des Dorfes, Landwirt“ bedeutete. Das Wort findet sich auch im Namen Gebauer wieder, den 1402 der Schleizer Ratmann Hanns Gebawer trug.

Der Name Neubauer hingegen, der 1494 mit Hanß Newpauwer in Stelzen und Erhardt Neupawer in Tanna bezeugt ist, beinhaltet das mittelhochdeutsche Wort bûre. Die Wörter gibûre und bûre waren im Mittelalter völlig gleichbedeutend, weshalb die Familiennamen Neugebauer und Neubauer aus denselben Beweggründen vergeben wurden: Beide bezeichneten einen „neuen Bewohner des Dorfes“ oder einen „neuen Bauern“. Weil damals so gut wie jeder Dörfler auch in der Landwirtschaft tätig war, gingen diese Bedeutungen ineinander über.

Wahrscheinlich konnten die beiden synonymen Namensformen innerhalb einer Familie wechseln. So taucht in Schilbach, wo 1356 Hans Neugebauer zuhause war, 1666 Nicol Neubauer auf.

Durch tägliche schnelle Aussprache wurde die zweite Silbe verkürzt

In dem Dörfchen bei Tanna lässt sich die weitere Veränderung des Namens sehr schön beobachten: Durch die tägliche schnelle Aussprache wurde die unbetonte zweite Silbe verkürzt, sodass der Name Neuber entstand, den 1677 der Schilbacher Pfarrer als Neupper in sein Kirchenbuch schrieb. In Anlehnung an Namen wie Albert, Liebert und Hoppert kam es zu den Formen Neubert und Neupert, wobei letztere 1641 ebenda bezeugt ist. Weil der Name nun völlig unverständlich geworden war, wurde der Weg frei für eine weitere Veränderung: Vielleicht deutete man den Bart in den Namen hinein, als er sich zu Neubarth bzw. Neuparth weiterentwickelte (1586 Caspar Neupart in Saalburg).

Das zeigt, wie stark sich Familiennamen über die Jahrhunderte doch verändern können und wie wichtig es ist, zu deren Erforschung alte Namensbelege heranzuziehen. Ein Zusammenhang zwischen Neugebauer und Neubauer wäre vielleicht noch zu erahnen gewesen, aber wer hätte gedacht, dass so unterschiedlich anmutende Namen wie Neugebauer und Neubarth die gleiche Bedeutung tragen?