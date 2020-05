Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nassfutter wird im Schleizer Tierheim dringend benötigt

Gut 75 Katzen und 15 Hunde sind gegenwärtig im Schleizer Tierheim untergebracht und die „putzen“ täglich ordentlich was weg. Nach Aussage von Tierheimleiterin Marion Damisch, werden da so alle 24 Stunden zwischen 15 und 20 Büchsen für die Vierbeiner benötigt. Eingekauft wird selbst, auch das Aufkommen an Futterspenden passt – nur momentan gibt es nach ihrer Aussage wirklich einen Engpass beim Nassfutter. Deshalb bitten Marion Damisch samt Team an dieser Stelle um Hilfe aus der Bevölkerung.

Sollte jemand also solches Futter (bitte kein Trockenfutter) zur Verfügung stellen können, vorher kurz durchrufen und dann einfach vorbeikommen. Die Leiterin des Tierheimes nutzte diesen „Hilferuf“ gleich, um sich einmal bei allen Tierfreunden zu bedanken, die Futter spenden. „Wir haben jüngst vielleicht auch wegen Corona schon Futter im Päckchen geschickt bekommen oder jemand hat eine Bestellung aufgegeben und diese gleich an uns liefern lassen“, berichtete sie aus dem Alltag der Einrichtung am Schleizer „Sonnenbad“.

Beim kurzen Termin vor Ort am Donnerstag, kam gerade wieder Verpflegung für die Vierbeiner an. Diese stammte nach Informationen der Schleizerin aus einer der Spendenboxen im Raum Bad Lobenstein, wie sie auch im Umfeld noch anderer Supermärkte der Region platziert sind.

Begonnen haben zudem die Bauarbeiten, in deren Rahmen das Areal auf einen zeitgemäßen Standard gebracht wird. .

Telefonisch erreichbar ist das Schleizer Tierheim unter Telefon 03663/ 402056.