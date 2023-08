Neben dem Zeitstrahl im Neustädter Lutherhaus beginnt die Reise

Neustadt. Eine öffentliche Stadtführung wird am Samstag, 5. August, in Neustadt angeboten.

„Ein Spaziergang durch die Zeit“ lautet das Motto der öffentlichen Stadtführung, zu welcher am Sonnabend, 5. August, ab 10 Uhr nach Neustadt eingeladen wird. „Auf einem barrierearmen Rundgang vom Lutherhaus bis zum Stadtpark und zurück zu Luthers Kräutergarten teilt die zertifizierte Gästeführerin Cornelia Schwarz ihr Wissen über die mittelalterliche Geschichte, die jüngere Vergangenheit und die zukünftigen Projekte unserer Stadt“, heißt es in der Einladung des Neustädter Kulturamtes zu dieser Veranstaltung.

„Neben dem Zeitstrahl im Lutherhaus beginnt die Reise“, so der Ausblick. „Sie werden das historische Gesicht der Stadt kennenlernen und erfahren, welche Menschen das Leben in Neustadt auf unterschiedlichste Weise prägten“, verspricht Cornelia Schwarz den Interessierten. Über die Storchpforte und nach dem Thema „Gesundheitswesen in früheren Zeiten“ geht es zur ehemaligen Klosterkirche. „Am einstigen Augustiner-Eremitenkloster angekommen, erfahren Sie von den Veränderungen, die Neustadt in den letzten Jahrhunderten durchlebte und wie sich somit auch das Stadtbild wandelte“, heißt es weiter. „Im Rosengarten werden Sie an den Denkmälern zum I. und II. Weltkrieg innehalten und sich gemeinsam an die traurige jüngere Vergangenheit erinnern.“ Fragen der Landesgartenschau Orlatal 2028 runden den Vormittag ab.

Karten gibt es im NeustädterLutherhaus, sowohl im Vorverkauf als auch vor Beginn der Führung.