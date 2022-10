Neue Ausstellungen im Landratsamt Schleiz

Schleiz. Herausforderungen der Gegenwart und Blick auf die DDR stehen im Mittelpunkt

Unter dem Titel „Die Macht der Gefühle“ präsentieren die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Partnerschaft für Demokratie Saale-Orla-Kreis eine Ausstellung, die vom 10. bis 28. Oktober im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises zu sehen ist.

Die Eröffnung findet am 10. Oktober, 13 Uhr, statt. Die 2019 erstellte Exposition wirbt dafür, sich den Herausforderungen der Gegenwart geschichtsbewusst, mutig und besonnen zu stellen. „In den vergangenen Jahren haben Wut, Hass und Ressentiments zunehmend den öffentlichen Raum bestimmt und populistischen Strömungen einen Nährboden geboten. Infolgedessen haben sich gerade diejenigen (re-)politisiert, die vorher zu einer schweigenden Masse zählten, sich an Wahlen oftmals nicht beteiligten und sich als Verlierer des politischen Systems empfinden. In der Bevölkerung scheinen sich zwei unvereinbare Haltungen gegenüber zu stehen: Auf der einen Seite diejenigen, die ihren Ärger und ihre Ängste herauslassen und einer Diskussion darüber zumeist aus dem Wege gehen. Auf der anderen Seite diejenigen, die sich im rationalen Diskurs zu Hause fühlen und nur mit Leuten reden, die sich auch auf diese Ebene einlassen wollen oder können. Die demokratische Öffentlichkeit steht in einem geteilten Verhältnis zu Emotionen und Gefühlen im politischen Wettbewerb“, so eine Erläuterung der Bundesstiftung.

Mythos und Wirklichkeit

Ab dem 17. Oktober präsentiert die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Landratsamt die Wanderausstellung „DDR: Mythos und Wirklichkeit – Wie die SED-Diktatur den Alltag der DDR-Bürger bestimmte“. Diese lädt Jugendliche und Erwachsene dazu ein, sich mit dem Alltag und der Wirklichkeit in der ehemaligen DDR auseinanderzusetzen und darüber ins Gespräch zu kommen, heißt es in der Ankündigung zu dieser Ausstellung. Gezielt werden Mythen aufgegriffen und Informationen zu Alltag, Kultur, Wirtschaft, Umwelt, Schule und Ideologie in der DDR vermittelt. Ort der Ausstellung ist das Foyer des Landratsamtes in Schleiz.

Am 25. Oktober findet ab 16 Uhr eine Veranstaltung zur Ausstellung statt: Wende – Wirklichkeiten – Ein Zuhöreraustausch über Alltag und Wandel eines untergegangenen Systems; moderiert von Anne-Kristin Jahn, freischaffende Filmemacherin und Autorin. An diesem Abend sind persönliche Erfahrungen und Erinnerungen der Gäste gefragt und werden anhand von Filmausschnitten wieder ins Bewusstsein gerückt. Dazu sind Interessenten in den Konferenzraum Nord im Landratsamt, Oschitzer Straße 4, eingeladen. Die Anzahl der Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung ist auch hier möglich.

Zur Eröffnungsveranstaltung am 17. Oktober, 17 Uhr, ist eine Anmeldung erforderlich: unter Telefon 03663/4248281 oder per Mail an info@vhs-sok.de